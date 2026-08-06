Turska: U Aspendosu pronađena 1.800 godina stara skulptura boga zdravlja Asklepija Mramorno djelo visoko 2,20 metara prikazuje Asklepija i njegovog sina i pomoćnika Telesfora

Ministar kulture i turizma Republike Turske Mehmet Nuri Ersoy saopćio je da je tokom arheoloških iskopavanja u antičkom gradu Aspendosu pronađena mramorna skulptura visoka 2,20 metara koja prikazuje boga zdravlja Asklepija, njegovog sina i pomoćnika Telesfora.

"U Aspendosu je na svjetlo dana izašao simbol liječenja star gotovo 1.800 godina. U okviru našeg projekta 'Baština za budućnost', tokom iskopavanja koja provodimo u antičkom gradu, pronašli smo skulpturalnu grupu od mramora visoku 2,20 metara, na kojoj su zajedno prikazani bog zdravlja Asklepije i njegov sin i pomoćnik Telesfor", naveo je Ersoy u objavi na svom nalogu na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

Ersoy je naveo da djelo iz perioda Rimskog carstva pronađeno među ruševinama sjevernog krila Monumentalne kapije, smještene na zapadnoj strani Istočnog trga u Ulici teatra.

"Skulpturalna grupa, datirana u posljednju četvrtinu 2. stoljeća nove ere, odražava umjetničko shvatanje skulpture tog perioda kroz držanje figura, raspored nabora himationa, oblik Asklepijevog lica te detaljnu obradu njegove kose i brade", kazao je Ersoy.

"U antičkom periodu Asklepije je simbolizirao ljekarstvo, liječenje i očuvanje zdravlja, dok je Telesfor, prikazan u dugoj odjeći s kapuljačom, predstavljao završetak liječenja, ozdravljenje i period oporavka. Zbog toga ovo djelo predstavlja snažan simbol koji cjelovito prikazuje proces liječenja od bolesti do potpunog oporavka osobe", naveo je.

Ersoy je istakao da ovo značajno otkriće pruža nove podatke o kultovima zdravlja, svijetu vjerovanja i društvenom životu u Aspendosu.

Prema saopćenju Ministarstva kulture i turizma, glavna figura skulpturalne grupe, Asklepije, prikazana je kao muškarac zrele dobi koji stoji frontalno, s dugom i gustom kosom i bradom.

Figura prenosi težinu tijela na lijevu nogu, dok je desna noga blago savijena i ispružena prema naprijed i u stranu.

Ispred Asklepijevog lijevog stopala nalazi se Telesfor, prikazan u znatno manjim dimenzijama u odnosu na glavnu figuru. Figura dječijeg izgleda prepoznatljiva je po dugoj odjeći s kapuljačom koja u potpunosti prekriva tijelo. Ova odjeća, koja uglavnom skriva anatomske detalje, daje figuri izgled sličan stubu.

Činjenica da je skulpturalna grupa pronađena među ruševinama Monumentalne kapije povezane s Istočnim trgom pokazuje da je djelo bilo izloženo u dijelu grada koji je imao javni i ceremonijalni značaj.

Djelo predstavlja jedan od važnih arheoloških nalaza koji potvrđuju postojanje kulta Asklepija u rimskom Aspendosu i ulogu vjerovanja povezanih sa zdravljem u životu tog antičkog grada.