Turska ušla na NATO odbrambeno tržište isporukom mornaričkog borbenog sistema ADVENT Rumuniji

Turski nacionalni borbeni sistem za upravljanje operacijama ADVENT prvi put je izvezen u jednu NATO članicu, nakon što je kompanija HAVELSAN isporučila ovo mornaričko komandno-kontrolno rješenje Rumuniji.

Isporuka je realizovana kroz prodaju korvete CAm.ROMAN Rumuniji, pri čemu je sistem ADVENT isporučen zajedno s brodom za potrebe Rumunskih pomorskih snaga.

Ovo je prvi put da je sistem ADVENT ušao u naoružanje jedne NATO saveznice, nakon prethodnih izvoza u Pakistan, Indoneziju, Ukrajinu, Katar, Oman, Nigeriju, Maleziju i Čile.

Verzija isporučena Rumuniji prilagođena je operativnim zahtjevima te zemlje, a zasnovana je na sistemu koji koristi Turska mornarica. Iz HAVELSAN-a navode da modularna arhitektura sistema omogućava prilagođavanje različitim korisničkim potrebama.

ADVENT je razvijen u bliskoj saradnji s Komandom turskih pomorskih snaga i osmišljen je tako da povezuje više platformi u jedinstvenu operativnu sliku, umjesto da se fokusira samo na jedan brod.

Sistem integriše ključne operativne funkcije, uključujući procjenu prijetnji, podršku u odlučivanju, detekciju ciljeva te upravljanje senzorima i oružjem, čime komandantima omogućava bolju situacijsku svijest i veću operativnu efikasnost.

ADVENT također omogućava interoperabilnost sa savezničkim snagama kroz različite protokole te se može integrisati u platforme od manjih plovila do velikih ratnih brodova, kopnenih komandnih centara i besposadnih sistema. Koristi se u površinskim, podvodnim i zračnim operacijama, dok njegov sistem ADVENT ROTA proširuje mogućnosti na bespilotne pomorske platforme.

Sistem, razvijen od strane turskih inženjera na infrastrukturi koja sadrži milione linija koda, u operativnu upotrebu ušao je 2019. godine na korveti klase Ada TCG Kinaliada. Od tada je integrisan i na druge platforme, uključujući TCG Ufuk, TCG Anadolu i CAm.ROMAN.

HAVELSAN nastavlja razvoj sistema kroz verziju platformu "ADVENT AI", koja uključuje elemente vještačke inteligencije te planira ponuditi različite verzije sistema većem broju zemalja.

Izvoz u Rumuniju ocjenjuje se kao prvi korak ADVENT-a na NATO tržištu i potencijalna osnova za buduću saradnju.

Isporuka korvete otvorila je put i za izvoz drugih domaćih odbrambenih sistema, uključujući elektronski ratni sistem YELKOVAN, razvijen u saradnji HAVELSAN-a i TUBITAK-a, kao i stabilizovani automatski oružani sistem TARGAN kalibra 12,7 mm, razvijen s kompanijom UNIROBOTICS.

Očekuje se da će ADVENT privući značajnu pažnju i tokom sastanaka i događaja koji predstavljaju kapacitete turske odbrambene industrije na NATO samitu koji Turska domaćin organizuje u ponedjeljak i utorak.