Ministar prometa kaže da je sedam brodova ostalo u Hormuškom moreuzu, u regiji Zaljeva, sa 177 turskih državljana na brodu

Turska tvrdi da je 11 brodova sigurno izašlo iz Perzijskog zaljeva preko Hormuškog moreuza od početka rata Ministar prometa kaže da je sedam brodova ostalo u Hormuškom moreuzu, u regiji Zaljeva, sa 177 turskih državljana na brodu

Jedanaest turskih brodova sigurno je prošlo kroz Hormuški moreuz i napustilo Perzijski zaljev od početka rata, izjavio je u utorak ministar prometa i infrastrukture Turske, javlja Anadolu.

Abdulkadir Uraloglu rekao je na turskoj platformi društvenih medija NSosyal da Ankara pomno prati dešavanja u Hormuškom moreuzu i Zaljevu i da je u stalnom kontaktu s brodovima i turskim građanima u regiji.

S odlaskom još dva broda ujutro 21. juna, broj turskih brodova koji su sigurno izašli iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški moreuz od početka rata porastao je na 11, rekao je.

Uraloglu je dodao da se u Hormuškom moreuzu i regiji Zaljeva još uvijek nalazi sedam brodova, a na njima se nalazi 177 turskih državljana.

Jedan od brodova plovi pod turskom zastavom.

Uraloglu je rekao da će Turska nastaviti poduzimati sve potrebne mjere pod svim okolnostima kako bi osigurala sigurnost svojih građana i brodova.

U aprilu je Uraloglu objavio da je turski tanker za sirovu naftu "Ocean Thunder", koji prevozi sirovu naftu iz Iraka u Maleziju, sigurno prošao kroz moreuz uz podršku turskog Ministarstva vanjskih poslova.

U to vrijeme, Uraloglu je rekao da nekoliko turskih brodova čeka oko Hormuškog moreuza i da turske vlasti rade na osiguravanju sigurnog tranzita brodova i njihovih posada.

Prije nedavnog sporazuma između SAD-a i Irana, regija je bila u stanju pripravnosti otkako su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran 28. februara, u kojoj je do danas poginulo više od 3.000 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Irak i zemlje Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američke vojne jedinice. Također je ograničio kretanje brodova kroz Hormuški moreuz.

Hormuški moreuz je jedna od najvažnijih pomorskih prometnih tačaka na svijetu, koja povezuje Zaljev sa Omanskim zaljevom i globalnim rutama za transport energenata.