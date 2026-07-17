EU je najvažnije izvozno tržište Turske, dok je Turska peti najveći trgovinski partner Evropske unije, rekao je ministar trgovine Bolat za Anadolu

Turska traži modernizaciju Carinske unije s EU zbog rastućeg protekcionizma EU je najvažnije izvozno tržište Turske, dok je Turska peti najveći trgovinski partner Evropske unije, rekao je ministar trgovine Bolat za Anadolu

Turska intenzivira diplomatske i ekonomske aktivnosti s Evropskom unijom kako bi pokrenula dugo očekivane pregovore o modernizaciji Carinske unije s tim blokom, u vrijeme kada rastuće protekcionističke politike širom svijeta prijete trgovini, investicijama i budućnosti automobilske industrije, izjavio je za Anadolu ministar trgovine Turske Omer Bolat.

Govoreći nakon niza sastanaka s predstavnicima evropske automobilske industrije i zvaničnicima EU-a u Briselu, Bolat je kazao da postoji snažna želja, ali i hitna potreba za pokretanjem pregovora o ažuriranju gotovo tri decenije stare Carinske unije.

Ipak, dodao je da taj proces još nije započeo zbog protivljenja nekoliko država članica EU-a.

Bolat je naglasio da su ekonomske veze između Turske i EU-a dostigle historijski nivo, pri čemu je obim bilateralne trgovine prošle godine porastao na 233 milijarde dolara.

Automobilski sektor, uključujući gotova vozila i rezervne dijelove, čini oko 62 milijarde dolara te trgovinske razmjene, što ga svrstava među stubove ekonomskog partnerstva.

“EU je najvažnije izvozno tržište Turske, dok je Turska peti najveći trgovinski partner Evropske unije“, rekao je Bolat.

Fotografija : Ticaret Bakanlığı/AA

Istakao je da je tokom dvodnevne posjete Briselu okupio široku delegaciju Ministarstva trgovine i privatnog sektora, posebno predstavnike automobilske industrije, na razgovorima sa zvaničnicima Evropske komisije, uključujući evropskog komesara za ekonomiju i produktivnost Valdisa Dombrovskisa i evropskog komesara za trgovinu i ekonomsku sigurnost Maroša Šefčoviča.

Delegacija se sastala i s članovima Evropskog parlamenta, rukovodiocima Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA), ključnim evropskim akterima i predstavnicima velikih evropskih poslovnih organizacija, dok su dodatni sastanci planirani s visokim zvaničnicima kabineta Evropske komisije.

Razgovori su bili usmjereni na budućnost ekonomskih odnosa Turske i EU, automobilsku industriju, trgovinske prepreke, olakšavanje viznog režima i pitanja transporta u kontekstu velikih promjena u globalnoj trgovini.

- Zaštitnički vjetrovi pušu širom svijeta

Iako je Carinska unija omogućila Turskoj i EU da prošire trgovinske odnose na više od 230 milijardi dolara godišnje, Bolat je kazao da novi globalni trendovi zahtijevaju blisku koordinaciju između dva partnera.

“Zaštitnički vjetrovi pušu širom svijeta“, rekao je Bolat.

Ukazao je na nagli rast uvoza iz istočne Azije, promjene u trgovinskoj politici SAD-a i industrijske inicijative same Evropske unije, uključujući Zakon o ubrzanju industrijskog razvoja i agendu “Made in EU“.

Fotografija : Ticaret Bakanlığı/AA

“Pomno pratimo ova dešavanja“, kazao je.

“Provodi se intenzivan rad i vode pregovori kako bismo osigurali da ova kretanja ne nanesu štetu trgovini između Turske i EU, investicijama, ekonomskim odnosima niti budućnosti naše automobilske industrije“, dodao je.

Naglasio je da Turska djeluje na više nivoa kako bi zaštitila svoje ekonomske interese, istovremeno održavajući konstruktivan dijalog s evropskim partnerima.

Ankara sarađuje s institucijama EU-a, vladama država članica i poslovnim organizacijama, dok privatni sektor Turske paralelno vodi razgovore sa svojim evropskim partnerima.

Bolat je ovaj rad opisao kao koordinirani napor usmjeren na zaštitu prava i ekonomskih interesa Turske, uz istovremeno unapređenje odnosa s EU-om na osnovu obostrane koristi.

- Cilj je unaprijediti odnose Turske i EU-a

Ministar je priznao da napredak u pregovorima zahtijeva snalaženje u složenoj političkoj strukturi EU-a.

“Evropska unija nije jedinstven, kompaktan entitet. Ona se sastoji od 27 zemalja, stotina političkih stranaka, različitih vlada i različitih ekonomskih interesa“, rekao je Bolat.

Dodao je da neke članice EU-a zagovaraju otvoreniju trgovinu i snažniju ekonomsku saradnju s Turskom, dok druge podržavaju veću zaštitu domaće industrije.

Bolat je kazao da Turska nastavlja saradnju sa zemljama članicama EU-a kroz ministarsku i lidersku diplomatiju, uključujući kontakte predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, uz istovremeni nastavak dijaloga s evropskim institucijama i privatnim sektorom.

“Naš cilj je unaprijediti odnose Turske i EU-a na osnovu uravnoteženog pristupa u kojem obje strane dobijaju, privući više investicija u našu zemlju i dodatno povećati bilateralnu trgovinu“, rekao je.

Istakao je da je prioritet Ankare povećati podršku evropskih partnera za bližu ekonomsku saradnju i osigurati odluke koje će u narednom periodu ojačati odnose Turske i EU-a.

“Sa sigurnošću mogu reći da smo vidjeli pozitivne i konstruktivne pristupe iz mnogih različitih krugova“, kazao je Bolat.

“Naši napori usmjereni su na povećanje broja onih koji podržavaju stavove Turske i jačanje kruga naših prijatelja kako bi buduće odluke dodatno unaprijedile odnose Turske i EU u pozitivnom smjeru“, zaključio je.