Ministar odbrane Guler kazao je da će novi komandni kompleks ujediniti vojno rukovodstvo, poboljšati zajedničke operacije i simbolizirati odbrambene sposobnosti Turske

Turska prvi put otvorila Zajednički štab "Ay Yildiz" ministrima odbrane NATO-a Ministar odbrane Guler kazao je da će novi komandni kompleks ujediniti vojno rukovodstvo, poboljšati zajedničke operacije i simbolizirati odbrambene sposobnosti Turske

Turska je u srijedu prvi put otvorila svoj Zajednički štab "Ay Yildiz" ministrima odbrane NATO-a tokom prijema koji je priredio ministar odbrane Yasar Guler na marginama samita NATO-a, javlja Anadolu.

Prijem je održan u dijelu Zvijezde novog kompleksa štaba, gdje je Guler pozdravio ministre vojnim orkestrom prije grupne fotografije, saopćilo je Ministarstvo odbrane.

Obraćajući se gostima, Guler je rekao da će kampus "Ay Yildiz", nazvan po polumjesecu i zvijezdi na turskoj zastavi, okupiti Generalštab i komande vojnih snaga pod jednim krovom.

Očekuje se da će štab postati operativan u bliskoj budućnosti i da će biti među najvećim vojnim komandnim centrima na svijetu, rekao je.

"Okupljanjem našeg Generalštaba i komandi snaga pod jednim krovom, cilj nam je maksimizirati naše zajedničke operativne sposobnosti, istovremeno ubrzavajući birokratske procese kako bismo postigli maksimalnu brzinu i efikasnost", rekao je Guler.

Istakao je da će kompleks biti zaštićen naprednim mjerama protivzračne i kopnene odbrane u okviru turske strategije "Čelična kupola" i opremljen najsavremenijim sigurnosnim sistemima.

Sjedište će imati pametne i održive tehnologije zgrada kako bi se osigurala neprekidna komunikacija i komandovanje i kontrola tokom kriza i ratnog vremena, rekao je.

"Ovo je više od modernog sjedišta. To je također opipljiv simbol snažnog i odlučnog stava Turske u oblasti odbrane i sigurnosti", rekao je Guler.

"Uvjeren sam da će naše novo sjedište služiti kao mjesto gdje će se provoditi napori za jačanje odbrane i sigurnosti i naše zemlje i našeg saveza", dodao je.