Ovogodišnja tema događaja, čiji je globalni komunikacijski partner agencija Anadolu (AA), bila je "Sigurno korištenje inovativnih tehnologija u satelitskim sistemima"

Turska: Predstavnici sektora satelitskih i svemirskih tehnologija okupili se na događaju "INSECSPACE'26" Ovogodišnja tema događaja, čiji je globalni komunikacijski partner agencija Anadolu (AA), bila je "Sigurno korištenje inovativnih tehnologija u satelitskim sistemima"

Godišnja konferencija "INSECSPACE'26", posvećena satelitskim tehnologijama i svemirskoj sigurnosti, okupila je u Ankari vodeće predstavnike turskih i međunarodnih institucija, akademske zajednice i privatnog sektora, javlja Anadolu.

Skup je poslužio kao platforma za prezentaciju najnovijih dostignuća u razvoju domaćih satelita, poput projekta Turksat 7A, te za potvrdu ambicioznih ciljeva Turske u okviru Nacionalnog svemirskog programa, koji uključuju misiju na Mjesec i izgradnju vlastite svemirske infrastrukture.

Događaj INSECSPACE'26, čiji je globalni komunikacijski partner agencija Anadolu (AA), održan je u saradnji sa Svemirskom agencijom Turske (TUA), TURKSAT-om, TUBITAK UZAY-om, Udruženjem poslovnih ljudi za telekomunikacijske satelite i emitovanje (TUYAD) te kompanijom MONIN. Događaj, čija je ovogodišnja tema bila "Sigurno korištenje inovativnih tehnologija u satelitskim sistemima", održan je u konferencijskoj sali Uprave za informacione tehnologije i komunikacije (BTK).

Generalni direktor TURKSAT-a Ahmet Hamdi Atalay naveo je da će radovi na satelitu Türksat 7A početi uskoro, poručivši: "Doći će i drugi naši sateliti. U Turskoj je formiran satelitski sektor. To nas čini ponosnim."

Atalay je u svom govoru istakao da je svemir postao sfera interesovanja svih i novo područje suvereniteta za mnoge zemlje. Naglasivši da je slogan "Budućnost je u nebu" (İstikbal göklerdedir) i danas validan kao i prije 100 godina, Atalay je rekao:

"Kao TURKSAT, koristimo određeni segment svemira. Trenutno se u svemiru nalazi oko 14.500 aktivnih satelita. Od toga, 90 posto djeluje u niskoj orbiti. Znamo da jedan operater niskorbitnih satelita ima cilj lansirati 42.000 satelita i to čini postepeno. Međutim, u svemiru se nalazi i oko 3 do 4 hiljade satelita kojima je istekao vijek trajanja i koji su postali 'otpad'."

- "Potpisali smo saradnju sa dvije satelitske kompanije u Kini"

Dijeleći informacije o karakteristikama satelita, Atalay je naveo da se njihovi sateliti nalaze na 36.000 kilometara visine, gdje tradicionalni satelitski operateri još uvijek značajno djeluju.

Navodeći da je Türksat 6A nacionalni ponos, Atalay je zabilježio sljedeće:

"U Turskoj imamo i tri posmatračka satelita. Također, u našoj zemlji postoji veliki broj 'kubnih' satelita koje su proizvele razne kompanije i univerziteti. Dolazi Türksat 7A, radovi na dokumentaciji su u završnoj fazi, i ako Bog da, počet će radovi na njegovoj proizvodnji. Doći će i drugi naši sateliti. U Turskoj je formiran satelitski sektor. To nas čini ponosnim. Ovo treba posmatrati kao rezultat nedavnog poteza domaće proizvodnje, nacionalizacije i nacionalnog tehnološkog prodora."

- Cilj za iduću godinu je "Mjesec"

Predsjednik TUA-e Yusuf Kirac skrenuo je pažnju na svemirske aktivnosti u svijetu, ističući da zbog ratova i raznih poteškoća, sposobnost zemalja da nezavisno dosegnu svemir postaje sve važnija.

Navodeći da bi zemlja mogla imati ozbiljne probleme u budućnosti ako nema vlastitu svemirsku luku i raketu, Kıraç je naglasio važnost ciljeva Nacionalnog svemirskog programa.

Osvrnuvši se na "Misiju na Mjesec", Kirac je rekao: "Sljedeće godine cilj nam je postati 7. zemlja koja je dosegla Mjesec. To pokušavamo ostvariti s našim inženjerima, našim institucijama, TUBİTAK UZAY-om, DeltaV-om i mnogim drugim institucijama koje ih podržavaju. Trenutno se testovi integracije nastavljaju punom parom. Sklopljen je dogovor sa SpaceX-om koji će nas izbaciti u Zemljinu orbitu. Planiramo lansiranje u prvoj polovini 2027. godine, tačan datum još nije fiksiran, ali nadamo se u junu."



Naglašavajući da je svjetska svemirska ekonomija premašila 600 milijardi dolara i da se očekuje da će 2035. dostići oko 2 biliona dolara, Kıraç je rekao da država ulaže potrebne investicije, te da privatni sektor treba usmjeriti svoj kapital i poduzetnike u ovom pravcu. Istakao je da će se Međunarodni svemirski kongres (IAC) ove godine po prvi put održati u Turskoj, te da će se svi akteri sektora, akademici i instituti okupiti u Antaliji.

- "Naš cilj je stvoriti osnovu za stratešku saradnju"

Predsjednik konferencije INSECSPACE'26 Ali Yazici rekao je da su se okupili kako bi razgovarali o jednoj od najstrateškijih oblasti koja oblikuje budućnost, na spoju svemirskih tehnologija, satelitskih sistema i kibernetičke sigurnosti.

Naglašavajući da svemir više nije samo polje naučnih otkrića, već kamen temeljac ekonomske konkurencije, tehnološkog suvereniteta, nacionalne sigurnosti i strateške nezavisnosti, Yazıcı je poručio:

"INSECSPACE'26 nije samo konferencija, već platforma gdje se spajaju kolektivna inteligencija, strateška vizija i međusektorska saradnja. Naš cilj je razviti inovacijsku kulturu fokusiranu na sigurnost unutar svemirskog ekosistema, okupiti aktere iz javnih institucija, privatnog sektora, odbrambene industrije, akademije i R&D zajednica, te postaviti temelje za buduću stratešku saradnju."

Nakon uvodnih govora, uručene su nagrade sponzorima, a plaketu dodijeljenu agenciji Anadolu u okviru Globalnog komunikacijskog partnerstva primio je direktor vijesti iz ekonomije i finansija Serhat Akkan.