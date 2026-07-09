Ministarstvo odbrane ponovilo poziv za ukidanje svih ograničenja turskoj odbrambenoj industriji, navodeći da su sankcije nespojive sa duhom savezništva

Turska pozdravila Trumpove izjave o CAATSA-i, NATO samit nazvala historijskim Ministarstvo odbrane ponovilo poziv za ukidanje svih ograničenja turskoj odbrambenoj industriji, navodeći da su sankcije nespojive sa duhom savezništva

Ministarstvo nacionalne odbrane Turske u četvrtak je NATO samit u Ankari opisalo kao historijsko okupljanje na kojem su saveznici sveobuhvatno razmatrali aktuelne sigurnosne prijetnje i procjenjivali strateške odluke usmjerene ka jačanju kolektivnog odvraćanja i odbrambenih sposobnosti saveza.

Obraćajući se na sedmičnom brifingu Ministarstva odbrane u zajedničkom sjedištu “Ay Yildiz“ u Ankari, glasnogovornik ministarstva Zeki Akturk rekao je da je 36. NATO samit šefova država i vlada održan u okviru pristupa sigurnosti od 360 stepeni. Glasnogovornik je također pozdravio izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o ublažavanju sankcija prema Zakonu o suprotstavljanju američkim protivnicima kroz sankcije (CAATSA).

“Samit je bio historijsko okupljanje na kojem su sveobuhvatno razmotrene trenutne prijetnje savezu i procijenjene strateške odluke usmjerene na jačanje kolektivnog odvraćanja i odbrambenih sposobnosti“, rekao je Akturk.

Kazao je da je samit dodatno ojačao solidarnost među saveznicima, pomogao u razvoju zajedničke vizije za promjenjivo sigurnosno okruženje i učvrstio zajednički pristup sigurnosti širom euroatlantskog prostora.

Govoreći o Forumu odbrambene industrije i prijemu za NATO ministre odbrane koji je, na marginama samita, organizirao turski ministar odbrane Yasar Guler, Akturk je rekao da su ti događaji podstakli zajedničku proizvodnju i tehnološku saradnju među saveznicima, istovremeno predstavljajući visoke tehnološke sposobnosti Turske, snažne proizvodne kapacitete i inovativnu viziju u odbrambenoj industriji.

Dodao je da će Turska nastaviti doprinositi međunarodnom miru, sigurnosti i stabilnosti kao pouzdan i odgovoran NATO saveznik kroz svoje snažne vojne kapacitete, rastuću domaću odbrambenu industriju, aktivnu odbrambenu diplomatiju i višedimenzionalnu vanjsku politiku.

Duh savezništva naveden kao razlog za ukidanje CAATSA sankcija

Na pitanja o izjavama američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućem ublažavanju CAATSA sankcija tokom NATO samita, Ministarstvo odbrane je saopćilo da Turska nastavlja davati značajan doprinos NATO-vom odvraćanju i kolektivnoj sigurnosti kao snažan i efikasan saveznik.

“Očekujemo da sva izričita i prikrivena ograničenja usmjerena protiv naše odbrambene industrije, uključujući CAATSA sankcije koje nisu u skladu s duhom savezništva, budu ukinuta. U tom kontekstu pozdravljamo izjave američkog predsjednika i podržavamo pristup koji jača međusobno povjerenje i solidarnost među saveznicima, umjesto ograničenja“, rekao je.

Odgovarajući na izjave grčkog premijera Kyriakosa Mitsotakisa koji se protivi mogućoj nabavci borbenih aviona F-35 od strane Turske, Ministarstvo je saopćilo da Ankara podržava rješavanje regionalnih pitanja kroz konstruktivan dijalog i dobrosusjedske odnose, dodajući da bi izbjegavanje retorike koja bi mogla povećati napetosti pozitivno doprinijelo bilateralnim odnosima.

Akturk je također naglasio da turske oružane snage ne predstavljaju prijetnju onima koji ne ugrožavaju Tursku.

Turska jača odbrambenu saradnju tokom NATO samita

Akturk je rekao da je ministar odbrane Yasar Guler, na marginama NATO samita, održao razgovore sa kolegama iz Japana, Latvije, Novog Zelanda, Mađarske, Kanade, Rumunije i Bugarske, pri čemu su glavne teme bile odbrambena saradnja, regionalna sigurnost i prioriteti saveza.

Kazao je da je Guler također potpisao deklaraciju o namjeri za odbrambenu saradnju s Kanadom, kao i izmjenu kojom se proširuje mandat Radne grupe za protuminske aktivnosti u Crnom moru radi zaštite kritične podvodne infrastrukture.

Također je, zajedno s ministrima odbrane Rumunije i Bugarske, potpisao izmjenu memoranduma kojom se proširuje mandat Radne grupe za protuminske aktivnosti u Crnom moru kako bi obuhvatila zaštitu kritične podvodne infrastrukture tri zemlje u Crnom moru.

Guler je također učestvovao s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom na sjednicama NATO samita i prisustvovao predsjednikovim bilateralnim sastancima s liderima Francuske, Sirije, Italije, Njemačke i Velike Britanije.

Ranije u svom obraćanju, Akturk je istakao i projekt sjedišta “Ay Yildiz“, koji će objediniti Ministarstvo nacionalne odbrane, Generalštab Turske i komande oružanih snaga zemlje u jednom kompleksu, opisujući ga kao projekt strateške vizije prilagođen promjenjivom sigurnosnom okruženju.