Ankara istakla da novoformirana skupština predstavlja važan korak u unapređenju političkog procesa u Siriji te ponovo potvrdila podršku jedinstvu i teritorijalnom integritetu Sirije

Turska pozdravila prvu sjednicu Narodne skupštine Sirije Ankara istakla da novoformirana skupština predstavlja važan korak u unapređenju političkog procesa u Siriji te ponovo potvrdila podršku jedinstvu i teritorijalnom integritetu Sirije

Turska je pozdravila jučerašnje održavanje prve sjednice Narodne skupštine Sirije, ocijenivši je važnim korakom ka unapređenju političkog procesa u skladu s legitimnim pravima i očekivanjima sirijskog naroda te uspostavljanju narodne suverenosti.

U saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Turske navedeno je da Turska vjeruje kako će Narodna skupština, koja okuplja različite segmente sirijskog društva, dati vrijedan doprinos naporima za uspostavljanje stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta u zemlji kroz inkluzivan sistem upravljanja.

Ministarstvo je također izrazilo uvjerenje da će skupština efikasno izvršavati svoje zakonodavne odgovornosti u oblikovanju budućnosti Sirije.

“Nastavit ćemo podržavati sirijski narod u njegovim naporima da izgradi prosperitetnu budućnost na osnovama teritorijalnog integriteta i jedinstva Sirije“, navodi se u saopćenju Ministarstva.

Nekoliko ministara iz vlade i drugih zvaničnika prisustvovalo je nedjeljnoj parlamentarnoj sjednici, koja je održana sedmicu nakon što je prvobitno planirani datum bio odgođen.

Sjednici je prisustvovalo ukupno 206 od 210 zastupnika u parlamentu. Među odsutnima su bila tri predstavnika iz južne pokrajine Suvajda.

Zastupnici su položili ustavnu zakletvu pred sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharaom, a očekuje se da će skupština izabrati članove svog rukovodstva.

Tri upražnjena mjesta dodijeljena pokrajini Suvajda rezultat su sigurnosnih izazova i ograničenja u toj pokrajini povezanih s kršenjima koja je počinila milicija Hikmata al-Hijrija, istaknutog duhovnog vođe sirijske zajednice Druza.

Međutim, Suvajda je zastupljena u parlamentu putem dodatne jedne trećine parlamentarnih zastupnika koje je imenovao Sharaa, među kojima su bili Lajs al-Balush i Subh al-Badah, kako bi se osigurala zastupljenost pokrajine, bez utjecaja na njeno zakonsko pravo da u kasnijoj fazi popuni preostala upražnjena mjesta.

Nedjeljna konstituirajuća sjednica održana je nekoliko dana nakon što je konačno utvrđen puni sastav Narodne skupštine, nakon što je Sharaa izdao dekret s popisom svih članova skupštine, uključujući i dodatnu jednu trećinu članova koje je imenovao predsjednik.

Novi parlament sastoji se od 210 članova, od kojih je 140 izabrano putem izbornih tijela u sirijskim pokrajinama, dok je Sharaa imenovao 70 članova, u skladu s privremenim izbornim sistemom zemlje.

Ovi politički događaji predstavljaju ključni korak u obnovi državnih institucija Sirije nakon svrgavanja režima Bashara al-Asada 8. decembra 2024. godine. Nakon gotovo tridesetogodišnje vladavine njegovog oca, Assad je upravljao zemljom od 2000. do 2024. godine.