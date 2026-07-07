Saradnja NATO-a i EU mora biti inkluzivna, integrirajuća i uzajamno osnažujuća, kazao je turski ministar odbrane Yasar Guler

Turska pozdravila povećanje izdvajanja saveznika za odbranu, pozvala NATO da obećanja pretvori u sposobnosti Saradnja NATO-a i EU mora biti inkluzivna, integrirajuća i uzajamno osnažujuća, kazao je turski ministar odbrane Yasar Guler

Turska pozdravlja rastuću posvećenost među saveznicima u NATO-u povećanju izdvajanja za odbranu, ali veći budžeti moraju biti pretvoreni u konkretne vojne sposobnosti, obučeno osoblje i otpornu odbrambenu industriju, izjavio je u utorak ministar nacionalne odbrane Turske Yasar Guler.

“Povećanje izdvajanja za odbranu je važno, ali samo trošenje novca ne stvara odvraćanje“, rekao je Guler obraćajući se na događaju “Saveznici u Ankari“.

Događaj je organiziran u saradnji Direkcije za komunikacije Turske, Fondacije za politička, ekonomska i društvena istraživanja (SETA) sa sjedištem u Ankari i Minhenske sigurnosne konferencije.

“Odvraćanje zahtijeva obučeno osoblje, spremne snage, municiju, snažnu logistiku, integriranu protivzračnu i proturaketnu odbranu, efikasno komandovanje i kontrolu, visok nivo otpornosti, industrijske kapacitete i političku odlučnost“, rekao je.

Naglasio je da će vjerodostojnost NATO-a zavisiti od toga mogu li saveznici političke obaveze pretvoriti u spremne snage, municiju, logistiku, integriranu protivzračnu i proturaketnu odbranu, strukture komandovanja i kontrole te industrijske kapacitete.

“Stoga bi jedna od ključnih poruka samita u Ankari trebala biti pretvaranje obaveza u provedbu. Budućnost NATO-a neće biti određena samo udjelom budžeta, već će zavisiti od toga koje sposobnosti obje strane mogu razviti i koliko brzo ih mogu staviti na raspolaganje“, dodao je.

NATO ulazi u novu fazu

Ističući da je Savez od završetka Drugog svjetskog rata prošao kroz različite faze, najprije fokusirajući se na kolektivnu odbranu tokom Hladnog rata, a zatim prelazeći na upravljanje krizama i misije borbe protiv terorizma, Guler je naglasio da je NATO sada ušao u novu fazu koja zahtijeva vjerodostojnu kolektivnu odbranu uz očuvanje sposobnosti odgovora na krize iz svih pravaca.

“Glavni izazov ove ere jeste obnoviti vjerodostojnu kolektivnu odbranu uz zadržavanje sposobnosti NATO-a da upravlja krizama i odgovori na prijetnje iz bilo kojeg pravca“, naglasio je.

Guler je rekao da Turska podržava snažniji i uravnoteženiji Savez u kojem evropski saveznici preuzimaju veću odgovornost za odbranu.

“Ova situacija zahtijeva snažniji, realističniji i uravnoteženiji Savez, u kojem Evropska unija preuzima veću odgovornost za kontinentalnu odbranu, dok transatlantska veza i prošireno odvraćanje koje pružaju Sjedinjene Američke Države ostaju nezamjenjivi“, dodao je.

Međutim, dodao je, podjela tereta ne bi se trebala mjeriti samo budžetskim pokazateljima. Također treba uzeti u obzir operativne rizike, geografiju, spremnost, doprinos misijama, industrijske kapacitete i sposobnost djelovanja tokom kriza.

Regionalne krize imaju globalne posljedice

Govoreći o trenutnom sigurnosnom okruženju, Guler je rekao da NATO mora zadržati sveobuhvatan sigurnosni pristup, jer sukobi sve više proizvode šire strateške posljedice.

“Dok rat u Ukrajini nastavlja oblikovati euroatlantsku sigurnost, nedavni sukob koji uključuje Iran, Izrael i Sjedinjene Američke Države pokazuje kako regionalne krize proizvode globalne posljedice. Raketni i napadi bespilotnim letjelicama, poremećaji u pomorskoj plovidbi, problemi u opskrbi energijom i pritisak na lance snabdijevanja podsjećaju nas koliko su današnje prijetnje duboko međusobno povezane“, rekao je.

“Stoga NATO mora zadržati sveobuhvatan pogled od 360 stepeni koji obuhvata istočno i južno krilo, zajedno s izazovima izvan euroatlantskog područja“, dodao je.

Uloga Turske u NATO-u

Ukazujući na dugogodišnju ulogu Turske unutar Saveza, Guler je rekao da je ta zemlja, za razliku od Evrope, sačuvala brojne, profesionalne i aktivne vojne snage.

“Dok je velika većina evropskih zemalja nakon Hladnog rata smanjila svoje oružane snage, Turska nije slijedila taj put. Turska je sačuvala brojne, profesionalne i aktivne snage, povećala njihovu spremnost, ulagala u odbrambenu industriju i zadržala sposobnost djelovanja u zahtjevnim okruženjima“, rekao je.

Kazao je da je taj kontinuitet omogućio Turskoj da dodatno razvije svoje vojne sposobnosti, pretvarajući ih u stratešku prednost i za zemlju i za Savez.

Turska, koja je pristupila NATO-u 1952. godine, nikada nije bila samo država na geografskoj prvoj liniji, rekao je, dodajući da je dosljedno preuzimala rizike, nosila odgovornost na terenu i doprinosila odvraćanju kada je to bilo potrebno.

Kazao je da Turska ima drugu najveću vojsku u NATO-u i jedne od najsposobnijih snaga Saveza, s visokim nivoom spremnosti, operativnim iskustvom, snažnim standardima obuke i sposobnošću zajedničkog djelovanja.

“Doprinos Turske proteže se od baltičke regije do Crnog mora i uključuje misije, operacije i vježbe NATO-a, kao i odgovornosti u oblasti pomorske sigurnosti, upravljanja krizama, obuke i odvraćanja“, rekao je.

Odbrambena industrija i ciljevi sposobnosti

Guler je istakao odbrambenu industriju Turske, navodeći da je Ankara razvila napredne sposobnosti u bespilotnim sistemima, protivzračnoj odbrani, elektronskom ratovanju, municiji, pomorskim platformama, avijaciji te tehnologijama komandovanja i kontrole.

U naredne tri godine Turska će dati veći prioritet protivzračnoj i protivbalističkoj raketnoj odbrani, sistemima dugometnog djelovanja i bespilotnim sistemima kako bi ispunila ciljeve sposobnosti NATO-a i nacionalne potrebe odbrane, rekao je.

“Naša odbrambena industrija dostigla je napredan nivo u bespilotnim sistemima, protivzračnoj odbrani, elektronskom ratovanju, municiji, pomorskim platformama, avijaciji te tehnologijama komandovanja i kontrole“, rekao je.

“To nisu samo nacionalni resursi. Ako se pravilno integriraju, mogu pomoći u zatvaranju praznina u sposobnostima i proizvodnji NATO-a“, dodao je.

Turska se zalaže za saradnju, a ne za rivalstvo, istakao je.

“U oblasti odbrambene industrije Turska zagovara saradnju umjesto rivalstva, zajedničku proizvodnju umjesto isključivanja i saradnju zasnovanu na klasama umjesto ograničenja. Duh savezništva jača se ne ograničenjima, nego solidarnošću i zajedničkom vizijom“, rekao je.

Evropska sigurnost

Govoreći o evropskoj sigurnosti, Guler je rekao da Turska pozdravlja snažniji evropski doprinos odbrani, pod uslovom da on jača NATO, a ne da mu bude konkurencija.

“Dok snažniji evropski stub jača transatlantsko područje, NATO mora zadržati svoju jedinstvenu ulogu pružatelja sigurnosti Evropi“, rekao je.

“Isključivanje Turske, jednog od ključnih članova međunarodne sigurnosne arhitekture sa svojim vojnim kapacitetima, naprednom industrijom, operativnim iskustvom i strateškim položajem za Evropu, neće Evropu učiniti sigurnijom“, dodao je.

“Saradnja NATO-a i Evropske unije mora biti inkluzivna, integrirajuća i uzajamno osnažujuća“, rekao je.

Poruka samita u Ankari

Guler je rekao da će samit NATO-a u Ankari predstavljati ključnu prekretnicu za Savez u razmatranju jedinstva, kohezije, ulaganja u odbranu, industrijske proizvodnje, podrške Ukrajini i budućeg odvraćanja.

Kazao je da poruka iz Ankare treba biti jasna: obaveza iz člana 5 NATO-a ostaje čvrsta kao željezo, ali obećanja moraju biti potkrijepljena vjerodostojnom vojnom moći.

“Saveznici bi svoja ulaganja u odbranu trebali pretvoriti u spremne snage, otpornu infrastrukturu, održive zalihe municije i moderne sposobnosti“, dodao je.

Također je naglasio da NATO mora zadržati pristup sigurnosti od 360 stepeni, koji obuhvata i istočno i južno krilo, kao i izazove izvan euroatlantskog područja.

“Hormuški moreuz, Zaljev, Sirija, Irak, istočni Mediteran, Sjeverna Afrika, Sahel, Crno more i Kavkaz dio su istog strateškog okruženja“, rekao je.

“Današnja sigurnost ne može se uspostaviti samo tenkovima, avionima i brodovima. Ona se može uspostaviti i sigurnim podacima, efikasnim platformama, pouzdanim lancima snabdijevanja, zaštićenom infrastrukturom, otpornim društvima i sposobnošću da djelujemo brže od naših protivnika“, rekao je.

Ministar odbrane rekao je da će Turska nastaviti doprinositi odvraćanju i odbrani NATO-a, blisko sarađivati sa saveznicima i podržavati transformaciju Saveza.