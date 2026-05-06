Turska potpisala ugovor o nabavci domaćeg borbenog aviona KAAN

Turska je u srijedu potpisala ugovor o nabavci svog domaćeg borbenog aviona KAAN, što predstavlja veliki korak u naporima zemlje da ojača zračnu moć borbenim avionom nove generacije, javlja Anadolu.

Sporazum je potpisan između Sekretarijata odbrambene industrije Turske i Turske zrakoplovne industrije tokom Međunarodnog sajma odbrane i zrakoplovstva SAHA 2026 u Istanbulu, gdje agencija Anadolu djeluje kao globalni komunikacijski partner.

Ugovor o nabavci KAAN-a potpisali su šef Sekretarijata odbrambene industrije Haluk Gorgun, predsjednik Turske zrakoplovne industrije Omer Cihad Vardan i izvršni direktor Mehmet Demiroglu.

Razvijen u okviru turskog Nacionalnog programa borbenih aviona, KAAN je namijenjen zamjeni aviona F-16 Fighting Falcon za koje se očekuje da će postepeno biti izbačeni iz inventara Komande turskih zračnih snaga počevši od 2030-ih.

Avion razvija Turkish Aerospace Industries koristeći domaće kapacitete i dizajniran je s karakteristikama povezanim s borbenim avionima sljedeće generacije, uključujući nisku uočljivost, unutrašnji prostor za oružje, visoku manevarski kapacitet, poboljšanu situacijsku svijest i fuziju senzora.

Govoreći nakon ceremonije potpisivanja, Gorgun je rekao da je jedan od ključnih elemenata SAHA 2026 bilo potpisivanje velikih ugovora o nabavci u odbrambenom sektoru.

"Kao dio odluka koje je donio Izvršni odbor odbrambene industrije, održali smo ceremonije potpisivanja za mnoge sveobuhvatne projekte, od bespilotnih borbenih aviona do našeg borbenog aviona s posadom, od raznih ofanzivnih sistema do kopnenih vozila i sistema za elektroničko ratovanje", rekao je.

Gorgun je rekao da projekti odražavaju predanost osoblja u cijeloj turskoj odbrambenoj industriji.

"Ponosni smo što razvijamo proizvode navedene ovdje lokalno i nacionalno i što ih isporučujemo našim herojskim sigurnosnim snagama", rekao je.

"Danas se nadamo da je novi početak. Naše kompanije su svjesne odgovornosti koje su preuzele i isporučit će ove proizvode što je prije moguće", dodao je.