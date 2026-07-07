Projekti koji uključuju odbrambene gigante Aselsan, Roketsan, STM i TUBITAK pomoći će oblikovanju buduće arhitekture odvraćanja Saveza, kaže šef turske odbrambene industrije

Turska potpisala sporazume NATO-a o odbrambenoj industriji u pet strateških oblasti sposobnosti Projekti koji uključuju odbrambene gigante Aselsan, Roketsan, STM i TUBITAK pomoći će oblikovanju buduće arhitekture odvraćanja Saveza, kaže šef turske odbrambene industrije

Turska je potpisala sporazume u okviru Foruma odbrambene industrije NATO-a 2026. godine o nekoliko strateških oblasti sposobnosti koje će zajednički razvijati države članice, rekao je u utorak čelnik Sekretarijata za odbrambenu industriju te zemlje.

Haluk Gorgun rekao je na turskoj platformi društvenih medija NSosyal da sporazumi obuhvataju udarne sposobnosti, integrirane sisteme zračne i raketne odbrane, svemirske i nadzorne sposobnosti, kritične sirovine za odbrambenu industriju i nadmoć NATO-a u oblasti bespilotnih letjelica.

“Ovi projekti, koji će uključivati Aselsan, Roketsan, STM i Vijeće za naučna i tehnološka istraživanja Turske (TUBITAK), predstavljat će okosnicu arhitekture odvraćanja Saveza u narednim godinama“, rekao je Gorgun.

Forum odbrambene industrije NATO-a održava se u Ankari u okviru samita NATO-a od 7. do 8. jula, okupljajući visoke zvaničnike saveznika, predstavnike odbrambene industrije i lidere u oblasti inovacija.

NATO opisuje forum kao svoj vodeći visokorangirani događaj o transatlantskoj proizvodnji odbrane, ulaganjima i inovacijama, pri čemu je ovogodišnja agenda usmjerena na povećanje proizvodnje u oblasti odbrane, saradnje i zajedničke nabavke širom Saveza.

Forum se održava u trenutku kada saveznici NATO-a nastoje proširiti industrijske kapacitete i ojačati odvraćanje usljed rastućih sigurnosnih izazova, dok Turska svoju odbrambenu industriju pozicionira kao ključnog doprinosioca sposobnostima Saveza.