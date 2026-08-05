Prijedlog zakona od 12 članova u srijedu upućen parlamentu, a očekuje se da će biti usvojen ove sedmice

Turska pokreće zakonodavni proces za inicijativu “Turska bez terorizma“ Prijedlog zakona od 12 članova u srijedu upućen parlamentu, a očekuje se da će biti usvojen ove sedmice

Ankara će u srijedu pokrenuti zakonodavni proces za prijedlog zakona čiji je cilj unapređenje inicijative “Turska bez terorizma“.

Prema informacijama koje je prikupila Anadolu agencija, završen je rad na pravnom okviru koji podržava ovu inicijativu.

Predloženi zakon, pod nazivom “Zakon o jačanju nacionalnog jedinstva i društvene kohezije“, sastoji se od 12 članova.

Prije nego što prijedlog zakona bude zvanično upućen u proceduru, zastupnici vladajuće Stranke pravde i razvoja (AK Parti) bit će u srijedu informirani tokom sastanka parlamentarne grupe kojim će predsjedavati predsjednik parlamentarne grupe AK Partije Abdullah Guler i njegov zamjenik Efkan Ala.

Nakon informiranja zastupnika, prijedlog će biti dostavljen uredu predsjednika Velike narodne skupštine Turske, čime će zakonodavni proces biti zvanično pokrenut.

Prema Poslovniku parlamenta, rasprava o prijedlogu zakona u Parlamentarnom odboru za pravosuđe može početi 48 sati nakon njegovog podnošenja, iako taj rok čekanja može biti ukinut ukoliko to bude odobreno.

Nakon što odbor završi razmatranje prijedloga, on će biti upućen na konačno glasanje u Plenarnu skupštinu. Očekuje se da će zakon biti usvojen ove sedmice.

Komisija za nacionalno jedinstvo, bratstvo i demokratiju, kojom predsjedava predsjednik parlamenta Numan Kurtulmus, osnovana je u okviru inicijative “Turska bez terorizma“ i održala je svoju prvu sjednicu 5. augusta 2025. godine.

Podnošenje prijedloga zakona u srijedu poklapa se s prvom godišnjicom inauguralne sjednice Komisije i predstavlja prvi formalni zakonodavni korak ove inicijative.