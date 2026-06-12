Oko 70.000 pripadnika osoblja, uključujući 55.000 policajaca i žandarmerijskih snaga, bit će raspoređeno tokom okupljanja lidera NATO-a i gostiju iz devet zemalja 7. i 8. jula

Turska podiže sigurnost na najviši nivo: Oko 70.000 ljudi osigurava NATO samit u Ankari Oko 70.000 pripadnika osoblja, uključujući 55.000 policajaca i žandarmerijskih snaga, bit će raspoređeno tokom okupljanja lidera NATO-a i gostiju iz devet zemalja 7. i 8. jula

Ukupno 70.000 pripadnika osoblja, uključujući 55.000 policajaca i žandarmerijskih snaga, bit će raspoređeno kao dio opsežnih sigurnosnih mjera za 36. NATO samit koji će se održati u Ankari 7. i 8. jula, javlja Anadolu.

Pripreme za sigurnosne i transportne aranžmane samita nastavljaju se u turskoj prijestolnici.

Sigurnosne mjere širom grada bit će podignute na najviši nivo tokom samita.

Prema sigurnosnom planu, 70.000 pripadnika osoblja, uključujući 55.000 naoružanih policajaca i žandarmerijskih snaga, bit će na dužnosti.

Pored lidera država članica NATO-a, samit će ugostiti i lidere iz devet gostujućih zemalja.

U obezbjeđivanju sigurnosti događaja učestvovat će jedinice za borbu protiv terorizma, obavještajne službe, cyber kriminal, javni red, CBRN (hemijsko, biološko, radiološko i nuklearno oružje), saobraćaj, specijalne operacije i žandarmerijske komandose.

Opsežne sigurnosne mjere bit će provedene oko aerodroma, smještajnih objekata, transportnih ruta i mjesta održavanja sastanaka tokom cijelog samita.

Žandarmerijski komandosi bit će raspoređeni duž aerodromskih ruta, a sigurnosne provjere na ulaznim tačkama u Ankaru bit će pojačane.

Očekuje se da će na aerodrom Etimesgut sletjeti avion s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kao i oni sa nekoliko drugih svjetskih lidera koji će prisustvovati samitu.

Za supružnike lidera učesnika bit će organizovan i poseban program razgledanja koji će obuhvatiti historijske i turističke atrakcije Ankare.

Ministar unutrašnjih poslova Mustafa Ciftci ranije je izjavio da su sigurnosni aranžmani za 36. NATO samit pregledani tokom sastanka u Centru za koordinaciju sigurnosti i vanrednih situacija (GAMER).

Sastanku su prisustvovali zamjenici ministra unutrašnjih poslova Ali Celik i Kubra Guran Yigitbasi, guverner Ankare Yakup Canbolat, generalni direktor za sigurnost Ali Fidan, generalni komandant žandarmerije general Ali Cardakci i drugi zvaničnici.

"Kako bismo osigurali da se NATO samit, čiji je domaćin naša zemlja, održi sigurno i uspješno, sveobuhvatno smo pregledali sve pripreme", rekao je Ciftci.

"Djelujući uz snažnu koordinaciju i saradnju među svim državnim institucijama, nastavit ćemo pedantno poduzimati sve potrebne mjere kako bismo održali javni red, osigurali sigurnost delegacija u posjeti i uspješno završili samit", rekao je, dodajući:

"Sa svojim iskustvom, snažnom sigurnosnom infrastrukturom i institucionalnim kapacitetima, Turska će biti domaćin NATO samita na najvišem nivou."