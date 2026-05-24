Turska: Otvaranje željezničke linije Akhalkalaki - Kars prema Armeniji novi korak u normalizaciji odnosa Turski izaslanik poručio je da će željeznička veza doprinijeti regionalnoj saradnji, miru i stabilnosti između Turske, Armenije, Azerbejdžana i Gruzije

Posebni predstavnik Turske za proces normalizacije odnosa s Armenijom izjavio je u nedjelju da otvaranje željezničke linije Akhalkalaki - Kars za uvoz i izvoz Armenije predstavlja novi korak u trgovinskim odnosima između dvije susjedne zemlje.

Serdar Kilic, turski specijalni izaslanik za proces normalizacije s Armenijom, to je naveo u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, referirajući se na raniju objavu armenskog premijera Nikola Pashinyana da je željeznička linija otvorena za vanjsku trgovinu Armenije.

Kilic je ovaj razvoj opisao kao novi korak u direktnoj trgovini u okviru procesa normalizacije odnosa Turske i Armenije.

"Nadam se da će ovaj novi korak, koji će također unaprijediti četverostranu saradnju između Turske, Armenije, Azerbejdžana i Gruzije i značajno doprinijeti regionalnom miru i stabilnosti, biti koristan za sve ove zemlje", rekao je Kilic.

Armenski premijer je ovaj potez opisao kao važan razvoj za ekonomiju Armenije i zahvalio partnerima u Turskoj i Gruziji na saradnji.

Pashinyan je dodao da Armenija sada ima željezničku povezanost s Rusijom preko Gruzije i Azerbejdžana te s Kinom preko Rusije i Kazahstana. Naveo je da će željeznička ruta koja prolazi kroz Tursku i Gruziju ojačati veze Armenije s Evropskom unijom, dok se u bliskoj budućnosti očekuje i uspostavljanje željezničkih veza s Turskom, Azerbejdžanom i Iranom.