Turska osudila upad izraelske ekstremističke grupe u džamiju Al-Aksa Ministarstvo vanjskih poslova upozorava da pokušaji ignorisanja historijskog i pravnog statusa Jerusalema predstavljaju jasno kršenje međunarodnog prava

Turska je u ponedjeljak najoštrije osudila nedjeljni upad izraelskih ekstremističkih grupa u džamiju Al-Aksa, koji je izveden uz zaštitu izraelskih sigurnosnih snaga, kao i njihove provokativne postupke, uključujući isticanje izraelske zastave i pjevanje nacionalne himne.

Ministarstvo vanjskih poslova u saopćenju je upozorilo da takvi postupci, kojima se nastoji zanemariti historijski i pravni status Jerusalema, posebno džamije Al-Aksa, predstavljaju jasno kršenje međunarodnog prava i prijete dodatnim produbljivanjem nestabilnosti u regionu.

„Suočeni s ovim opasnim provokacijama i kršenjima koje okupacioni Izrael čini nad muslimanskim i kršćanskim svetim mjestima, ponovo pozivamo međunarodnu zajednicu da pojača pritisak na Izrael“, navodi se u saopćenju.