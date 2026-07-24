Ministarstvo vanjskih poslova navodi da su napad izvršili doseljenički teroristi ohrabreni Netanyahuovom vladom, poziva na međunarodnu odgovornost

Turska osudila ubistvo četvero Palestinaca, optužila Izrael za „politiku genocida“ Ministarstvo vanjskih poslova navodi da su napad izvršili doseljenički teroristi ohrabreni Netanyahuovom vladom, poziva na međunarodnu odgovornost

Turska je u petak osudila eskalaciju ilegalnog doseljeničkog terora na okupiranim palestinskim teritorijama nakon ubistva četvero Palestinaca.

„Najoštrije osuđujemo eskalaciju ilegalnog doseljeničkog terora na okupiranim palestinskim teritorijama“, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova.

Ministarstvo je istaklo da je ubistvo četvero Palestinaca u petak od strane okupatorskih terorista „ohrabrenih Netanyahuovom vladom“ rezultat „kontinuirane politike genocida Izraela“.

Ponovljen je poziv međunarodnoj zajednici da osigura da „zločini koje počine doseljenički teroristi koji otimaju palestinsku zemlju i njihovi pomagači ne ostanu nekažnjeni, te da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde“.

Ranije u petak, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz naredili su ono što su opisali kao „opsežnu vojnu operaciju“ u palestinskim selima širom okupirane Zapadne obale nakon napada vatrenim oružjem u blizini ilegalnog naselja Havat Gilad.

Prema izvještajima dopisnika Anadolu, izraelski doseljenici su kasnije napali palestinska sela Sarra i Urif u pokrajini Nablus, zapalivši palestinske kuće i drugu imovinu, dok su se stanovnici sukobili s njima bacajući kamenje.

Nasilje na okupiranoj Zapadnoj obali pojačano je nakon što je Izrael u oktobru 2023. pokrenuo vojnu ofanzivu na Pojas Gaze. Prema zvaničnim palestinskim podacima, u tom periodu ubijeno je najmanje 1.182 Palestinaca, hiljade su povrijeđene, a gotovo 24.000 osoba uhapšeno je tokom izraelskih vojnih racija i napada doseljenika.