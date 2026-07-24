Turska osudila ubistvo četvero Palestinaca, optužila Izrael za „politiku genocida“

Gizem Nisa Çebi Demir
24. juli 2026.•Ažuriranje: 24. juli 2026.
Turska je u petak osudila eskalaciju ilegalnog doseljeničkog terora na okupiranim palestinskim teritorijama nakon ubistva četvero Palestinaca.
„Najoštrije osuđujemo eskalaciju ilegalnog doseljeničkog terora na okupiranim palestinskim teritorijama“, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova.
Ministarstvo je istaklo da je ubistvo četvero Palestinaca u petak od strane okupatorskih terorista „ohrabrenih Netanyahuovom vladom“ rezultat „kontinuirane politike genocida Izraela“.
Ponovljen je poziv međunarodnoj zajednici da osigura da „zločini koje počine doseljenički teroristi koji otimaju palestinsku zemlju i njihovi pomagači ne ostanu nekažnjeni, te da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde“.
Ranije u petak, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz naredili su ono što su opisali kao „opsežnu vojnu operaciju“ u palestinskim selima širom okupirane Zapadne obale nakon napada vatrenim oružjem u blizini ilegalnog naselja Havat Gilad.
Prema izvještajima dopisnika Anadolu, izraelski doseljenici su kasnije napali palestinska sela Sarra i Urif u pokrajini Nablus, zapalivši palestinske kuće i drugu imovinu, dok su se stanovnici sukobili s njima bacajući kamenje.
Nasilje na okupiranoj Zapadnoj obali pojačano je nakon što je Izrael u oktobru 2023. pokrenuo vojnu ofanzivu na Pojas Gaze. Prema zvaničnim palestinskim podacima, u tom periodu ubijeno je najmanje 1.182 Palestinaca, hiljade su povrijeđene, a gotovo 24.000 osoba uhapšeno je tokom izraelskih vojnih racija i napada doseljenika.