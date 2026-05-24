Turska osudila teroristički napad na putnički voz u Pakistanu Ministarstvo vanjskih poslova navelo da su napadi usmjereni protiv regionalnog mira i stabilnosti neprihvatljivi nakon smrtonosne eksplozije u provinciji Baluchistan

Turska je u nedjelju najoštrije osudila teroristički napad na putnički voz u pakistanskoj provinciji Baluchistan i izrazila duboku tugu zbog gubitka ljudskih života.

U pisanom saopćenju, Ministarstvo vanjskih poslova Turske navelo je da je duboko ožalošćeno zbog žrtava koje je izazvao jutrošnji napad.

"Najoštrije osuđujemo ovaj gnusni napad, molimo Allaha za milost onima koji su izgubili živote i izražavamo saučešće njihovim porodicama i narodu Pakistana", navodi se u saopćenju.

Ministarstvo je naglasilo da su takvi napadi usmjereni protiv mira i stabilnosti regiona neprihvatljivi pod bilo kojim okolnostima te je ponovo potvrdilo solidarnost između Turske i Pakistana u borbi protiv terorizma.

Najmanje 28 ljudi je poginulo, a 90 ih je povrijeđeno u eksploziji na željezničkoj pruzi u provinciji Baluchistan u nedjelju.

Policija je saopćila da se eksplozija dogodila dok je voz išao prema vojnom području grada.

Baluchistan, regija bogata mineralima i važna ruta za kinesko-pakistanski ekonomski koridor, dugo se suočava s militantnim nasiljem povezanim sa separatističkim grupama.