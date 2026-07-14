Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je solidarnost s Rijadom i poziva sve strane da izbjegavaju korake koji bi mogli dodatno eskalirati regionalne tenzije

Turska osudila raketni napad Huta na južnu Saudijsku Arabiju Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je solidarnost s Rijadom i poziva sve strane da izbjegavaju korake koji bi mogli dodatno eskalirati regionalne tenzije

Turska je u utorak oštro osudila raketni napad koji je izvela grupa Huta, koju podržava Iran u Jemenu, na južnu Saudijsku Arabiju, javlja Anadolu.

"Najoštrije osuđujemo raketni napad koji su Huti izveli na južnu regiju Saudijske Arabije", navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova.

"Još jednom potvrđujemo našu punu solidarnost sa Saudijskom Arabijom u suočavanju s ovim napadom, koji krši suverenitet i teritorijalni integritet zemlje i predstavlja ozbiljnu prijetnju regionalnoj sigurnosti i stabilnosti."

Ministarstvo je ponovilo poziv Turske svim stranama da se suzdrže od akcija koje bi mogle dodatno eskalirati tenzije u regiji.

Ranije su Huti, koje podržava Iran, objavili da su balističkim raketama i dronovima gađali Međunarodni aerodrom Abha.

Portparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, Turki al-Maliki, rekao je da su saudijski sistemi protivzračne odbrane aktivirani kao odgovor na prijetnju koju predstavljaju balističke rakete koje su lansirali Huti.