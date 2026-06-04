Turska osudila izraelsko odobravanje novih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali

Şeyma Erkul Dayanç
04. juni 2026.•Ažuriranje: 04. juni 2026.
Turska je u četvrtak osudila odluku Izraela da odobri izgradnju novih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, rekavši da taj potez prijeti naporima za postizanje rješenja o dvije države, javlja Anadolu.
Ministarstvo vanjskih poslova je optužilo vladu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da nastavlja da potkopava temelje rješenja o dvije države širenjem onoga što je opisalo kao aktivnosti zauzimanja zemlje na okupiranoj teritoriji i podsticanjem nasilja doseljenika.
Turska je osudila izraelsko odobravanje novih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, pozivajući međunarodnu zajednicu da djeluje.
"Ne smije se dozvoliti da izraelska politika okupacije i aneksije dodatno eskalira regionalne tenzije i produbi krhkost na terenu", navodi ministarstvo.
Pozvao je međunarodnu zajednicu da ispuni "pravne i moralne odgovornosti" kako bi spriječila kršenje legitimnih prava palestinskog naroda.
Saopćenje je uslijedilo nakon što je Izraelsko veće vijeće za planiranje odobrilo izgradnju 2.162 nove jedinice naselja u nekoliko ilegalnih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.
Planovi uključuju 1.006 jedinica u naselju Gevaot unutar bloka Guš Ecion južno od Betlehema, 922 jedinice u naselju Har Brakha južno od Nablusa i 234 jedinice u naselju Kiryat Arba izgrađeno na zemljištu koje pripada gradu Hebronu.
Palestinci na nove planove gledaju kao na dio ubrzane izraelske politike usmjerene na širenje ilegalnih naselja, konfiskaciju palestinske zemlje i stvaranje novih činjenica na terenu.