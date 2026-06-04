Pokret podriva napore ka rješenju sa dvije države, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova

Turska osudila izraelsko odobravanje novih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali Pokret podriva napore ka rješenju sa dvije države, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova

Turska je u četvrtak osudila odluku Izraela da odobri izgradnju novih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, rekavši da taj potez prijeti naporima za postizanje rješenja o dvije države, javlja Anadolu.

Ministarstvo vanjskih poslova je optužilo vladu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da nastavlja da potkopava temelje rješenja o dvije države širenjem onoga što je opisalo kao aktivnosti zauzimanja zemlje na okupiranoj teritoriji i podsticanjem nasilja doseljenika.

Turska je osudila izraelsko odobravanje novih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, pozivajući međunarodnu zajednicu da djeluje.

"Ne smije se dozvoliti da izraelska politika okupacije i aneksije dodatno eskalira regionalne tenzije i produbi krhkost na terenu", navodi ministarstvo.

Pozvao je međunarodnu zajednicu da ispuni "pravne i moralne odgovornosti" kako bi spriječila kršenje legitimnih prava palestinskog naroda.

Saopćenje je uslijedilo nakon što je Izraelsko veće vijeće za planiranje odobrilo izgradnju 2.162 nove jedinice naselja u nekoliko ilegalnih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.

Planovi uključuju 1.006 jedinica u naselju Gevaot unutar bloka Guš Ecion južno od Betlehema, 922 jedinice u naselju Har Brakha južno od Nablusa i 234 jedinice u naselju Kiryat Arba izgrađeno na zemljištu koje pripada gradu Hebronu.

Palestinci na nove planove gledaju kao na dio ubrzane izraelske politike usmjerene na širenje ilegalnih naselja, konfiskaciju palestinske zemlje i stvaranje novih činjenica na terenu.