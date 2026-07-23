Turska osudila izraelski upad u Al-Aksu u Istočnom Jerusalemu

Esra Tekin
23. juli 2026.•Ažuriranje: 23. juli 2026.
Šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Turske Burhanettin Duran u četvrtak je osudio upad u kompleks Al-Aksa u okupiranom Istočnom Jerusalemu koji je predvodio izraelski ministar nacionalne sigurnosti.
"Snažno osuđujem provokativni upad izraelskog ministra u Vladi, u pratnji ekstremističke grupe, u kompleks Al-Akse. Nijedan pokušaj usmjeren protiv svetosti džamije Al-Aksa nije prihvatljiv", objavio je Duran na društvenim mrežama.
Upozorio je da takvi jednostrani potezi vlade izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, čiji je cilj, kako je naveo, narušavanje historijskog i pravnog statusa Jerusalema, dodatno povećavaju tenzije u regiji i potkopavaju nadu u trajni mir.
Ističući ranije poruke turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana o zaštiti historijskog statusa Jerusalema i Al-Akse, Duran je rekao da očuvanje tih mjesta nije samo regionalna odgovornost, već i zajednička obaveza međunarodne zajednice.
Poručio je da će Ankara nastaviti braniti legitimna prava palestinskog naroda i prava Jerusalema u skladu s međunarodnim pravom.
Prema navodima vlasti Jerusalema, oko 1.300 izraelskih doseljenika, zajedno s izraelskim ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben-Gvirom, upalo je u četvrtak u kompleks Al-Akse u okupiranom Istočnom Jerusalemu povodom jevrejskog praznika Tiša beav, kojim se obilježava ono što nazivaju uništenjem Hrama.