Turska osudila bombaške napade u sirijskoj prijestolnici Damasku

Seyit Şamil Kurt
07. juli 2026.•Ažuriranje: 07. juli 2026.
Turska je u utorak osudila bombaške napade izvedene u sirijskoj prijestolnici Damasku.
“Osuđujemo bombaške napade izvedene danas (7. jula) u glavnom gradu Sirije Damasku“, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Turske.
U saopćenju je istaknuto da u Siriji nema mjesta nasilju i terorizmu.
Ministarstvo je dodalo da će Turska nastaviti iskazivati solidarnost sa sirijskim narodom i pružati potrebnu podršku naporima za uspostavljanje trajne stabilnosti i sigurnosti u toj zemlji.
Najmanje 18 osoba, uključujući četiri policajca, povrijeđeno je u utorak rano ujutro kada su dvije improvizirane eksplozivne naprave eksplodirale u blizini sirijskog Ministarstva turizma u centru Damaska tokom operacije njihovog uklanjanja, saopćilo je sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.