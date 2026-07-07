Ankara poručila da nema mjesta nasilju i terorizmu u Siriji

Turska osudila bombaške napade u sirijskoj prijestolnici Damasku Ankara poručila da nema mjesta nasilju i terorizmu u Siriji

Turska je u utorak osudila bombaške napade izvedene u sirijskoj prijestolnici Damasku.

“Osuđujemo bombaške napade izvedene danas (7. jula) u glavnom gradu Sirije Damasku“, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Turske.

U saopćenju je istaknuto da u Siriji nema mjesta nasilju i terorizmu.

Ministarstvo je dodalo da će Turska nastaviti iskazivati solidarnost sa sirijskim narodom i pružati potrebnu podršku naporima za uspostavljanje trajne stabilnosti i sigurnosti u toj zemlji.

Najmanje 18 osoba, uključujući četiri policajca, povrijeđeno je u utorak rano ujutro kada su dvije improvizirane eksplozivne naprave eksplodirale u blizini sirijskog Ministarstva turizma u centru Damaska tokom operacije njihovog uklanjanja, saopćilo je sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.