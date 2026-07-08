Panel u Ankari ističe proizvodne kapacitete Turske, snagu lanca snabdijevanja i ulogu u savezničkoj odbrambenoj arhitekturi

Turska odbrambena industrija pozicionirana kao ključni stub odvraćanja NATO-a na samitu u Ankari Panel u Ankari ističe proizvodne kapacitete Turske, snagu lanca snabdijevanja i ulogu u savezničkoj odbrambenoj arhitekturi

Odbrambena industrija Turske istaknuta je kao ključni doprinosilac ciljevima NATO-a u oblasti odvraćanja, proizvodnje i interoperabilnosti tokom panela održanog u sklopu 36. samita lidera NATO-a u Ankari.

Panel pod nazivom “Odbrambena industrija Turske kao gradivni element NATO-ove odbrambene arhitekture“ održan je u srijedu u objektu Ankara Palas u okviru događaja “Saveznici u Ankari“, organiziranog u saradnji s Direkcijom za komunikacije Turske, Minhenska sigurnosna konferencija i Fondacijom za politička, ekonomska i društvena istraživanja (SETA).

Učesnici su razgovarali o kapacitetima odbrambenog sektora Turske i njegovoj ulozi u podršci naporima NATO-a za jačanje vojne proizvodnje, unapređenje odvraćanja i produbljivanje interoperabilnosti među savezničkim snagama.

Izvršni direktor Roketsana Murat Ikinci kazao je da je samit NATO-a važan za oblikovanje buduće odbrambene strategije i strategije odvraćanja saveza, naglašavajući da se odbrambena industrija Turske ističe ne samo svojim tehnološkim sposobnostima već i snažnim lancem snabdijevanja.

Ikinci je rekao da turska odbrambena industrija ima više od 3.500 dobavljača, dok Roketsan sarađuje s više od 2.000 kompanija kako bi pružio napredna odbrambena rješenja.

Također je naveo da Roketsan izvozi svoje proizvode u više od 50 zemalja.

Izvršni direktor Aselsana Ahmet Akyol rekao je da su saveznici NATO-a preuzeli obaveze za povećanje izdvajanja za odbranu, ali da je glavni izazov pretvaranje tih budžeta u konkretne vojne sposobnosti što je brže moguće.

Akyol je kazao da je rat u Ukrajini promijenio strateški pogled na odbrambenu industriju, pokazujući da sama tehnološka superiornost više nije dovoljna.

Turska je, kako je rekao, među zemljama koje se ističu u novom sigurnosnom okruženju svojim proizvodnim kapacitetima, dinamičnim odbrambenim ekosistemom i širokom industrijskom infrastrukturom.

Akyol je također naglasio doprinos Aselsana NATO-u kroz njegov rad u savezničkim zemljama.



