Turske odbrambene kompanije imat će ključne uloge u programima NATO-a koji obuhvataju dronove, protivzračnu odbranu, municiju, satelite i svemir, kazao je šef Direkcije odbrambene industrije Haluk Gorgun

Turska odbrambena industrija nudi agilne i provjerene kapacitete za odvraćanje NATO-a Turske odbrambene kompanije imat će ključne uloge u programima NATO-a koji obuhvataju dronove, protivzračnu odbranu, municiju, satelite i svemir, kazao je šef Direkcije odbrambene industrije Haluk Gorgun

Turska odbrambena industrija spremna je doprinijeti arhitekturi odvraćanja NATO-a svojim agilnim proizvodnim kapacitetima, provjerenim sistemima i modelom dugoročne saradnje, izjavio je u utorak čelnik Direkcije odbrambene industrije Turske.

Govoreći za Anadolu na marginama Foruma odbrambene industrije NATO-a u Ankari, održanog u okviru ovosedmičnog značajnog samita NATO-a, Haluk Gorgun rekao je da se Turska smatra pouzdanim partnerom u odbrambenoj industriji zahvaljujući svom ranijem iskustvu i uspješnim rezultatima isporuka.

“Vjerujemo da svi znaju iz brojnih prethodnih iskustava da smo pouzdan partner i partner za saradnju. Zbog toga smatramo da će ovo vidjeti kao priliku“, rekao je Gorgun.

“Naravno, različite zemlje mogu imati različita mišljenja i različite političke pristupe, ali ako se zaista želi uspostaviti snažan mehanizam odvraćanja, potrebno je iskoristiti agilni pristup Turske i postojeću infrastrukturu“, dodao je.

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Gorgun je rekao da se ideja o održavanju foruma odbrambene industrije pod okriljem NATO-a prvi put pojavila na samitu NATO-a u Vilniusu u Litvaniji 2023. godine, da su temelji postavljeni u Washingtonu 2024. godine, te da je osnova za njegovo trajno održavanje uspostavljena na prošlogodišnjem samitu u Haagu.

“Ove godine se prvi put Forum odbrambene industrije održava kao glavni događaj u Ankari u okviru ovosedmičnog samita“, rekao je, naglašavajući važnost toga da ovaj događaj bude uspostavljen kao redovni dio samita NATO-a u glavnom gradu Turske.

Gorgun je rekao da je Turska u posljednje dvije decenije, pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, izgradila snažnu infrastrukturu odbrambene industrije, dodajući da turske kompanije sada djeluju u kopnenom, pomorskom, zračnom, svemirskom i podvodnom domenu.

“Turska je među zemljama čiji izvoz odbrambene industrije, infrastruktura i proizvodni kapaciteti rastu najbrže“, rekao je.

Pozivajući se na najnovije podatke o izvozu, Gorgun je rekao da je izvoz turske odbrambene industrije u posljednjih 12 mjeseci porastao za oko 30 posto i dostigao 11 milijardi dolara.

“Turska je sada zemlja sposobna izvoziti prosječno od 800 miliona do milijardu dolara mjesečno“, rekao je, dodajući da su zreli sistemi i podsistemi visoke vrijednosti imali ključnu ulogu u ovom rastu.

Gorgun je rekao da Turska prijateljskim i savezničkim zemljama ne nudi samo tehničke proizvode i isplativa rješenja, nego i dugoročne poslovne modele.

“To je Tursku učinilo 11. najvećim izvoznikom odbrambene industrije u svijetu“, rekao je.

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Nakon predstavljanja i ceremonija potpisivanja značajnih programa na forumu, Gorgun je rekao da su predstavljeni ugovori o nabavci vrijedni oko 70 milijardi dolara u oblastima kao što su sistemi bespilotnih letjelica, sistemi protivzračne odbrane, municija, sateliti i svemir.

Kazao je da će turske kompanije, uključujući Roketsan, Aselsan, STM i TUBITAK Space, preuzeti značajne odgovornosti u tim programima.

“Sposobnost Turske da proizvodi rješenja za gotovo sve sisteme koji su potrebni sigurnosnim snagama u kopnenom, pomorskom, zračnom, svemirskom i podvodnom domenu, uz zadržavanje visokog nivoa domaće proizvodnje, privukla je pažnju“, rekao je Gorgun.

“Ovaj nivo razvoja i spremnosti može doprinijeti članstvu u NATO-u i duhu savezništva“, rekao je.

Gorgun je također rekao da je Turska predstavila svoj bespilotni borbeni avion KIZILELMA, za koji se očekuje da će imati ulogu na budućim ratištima.

- Spremnost na zajednički rad

Govoreći o potencijalnoj ulozi turske odbrambene industrije kao pokretačke snage u arhitekturi odvraćanja NATO-a, Gorgun je rekao da je Turska u prošlosti ispunjavala svoje obaveze i da će tako nastaviti i ubuduće.

“Imamo tehnologiju i industriju koja pažljivo prati prijetnje u novonastalim okruženjima oružanih sukoba i ofanzivnu opremu koja se koristi u tim područjima, razvija rješenja za njih i posjeduje sisteme koji su dokazali svoju vrijednost na terenu“, rekao je.

Kazao je da turska odbrambena industrija ima koristi od mlade i dinamične radne snage, čija je prosječna starost 34 godine, snažnih inženjerskih sposobnosti, otvorenosti prema inovacijama i kapaciteta za serijsku proizvodnju.

“Saveznici, zemlje članice NATO-a i zemlje članice Evropske unije vide ovu pripremljenost“, rekao je Gorgun.

Dodao je da je 56 posto izvoza turske odbrambene industrije prošle godine bilo usmjereno prema zemljama članicama NATO-a i EU-a.

Gorgun je također istakao da je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte dva puta posjetio turske odbrambene kompanije te da su sveobuhvatne prezentacije o turskim odbrambenim sposobnostima i mogućnostima saradnje održane i u Ankari i u Bruxellesu.

“Spremni smo za zajednički rad“, zaključio je.