Turska odbacuje političku zloupotrebu događaja iz 1915. godine, poziva na regionalnu stabilnost Ankara poručila da regionalna saradnja i dijalog ne bi trebali biti potkopani politizacijom historijskih pitanja

Turska je u petak izdala saopštenje kao odgovor na izjave vlasti u nekim zemljama u vezi s događajima iz 1915. godine, naglašavajući regionalnu stabilnost i istovremeno se protiveći onome što je opisala kao političku zloupotrebu pitanja.

"Klima mira i pomirenja koja se pojavljuje na Južnom Kavkazu je snažan odgovor onih koji teže da vide region kao bazen stabilnosti i saradnje onima koji pokušavaju da generišu neprijateljstvo iz historije", saopštilo je tursko Ministarstvo vanjskih poslova u izjavi objavljenoj na svojoj zvaničnoj web-stranici.

Osvrćući se na tekuće rasprave o događajima iz 1915. godine, Ankara je rekla da relevantne strane održavaju zajednički stav protiv onoga što je opisala kao političku zloupotrebu pitanja.

"Primjećuje se da neki političari trećih zemalja pokušavaju da iskoriste ovo pitanje za svoje uske političke interese ili pokušavaju da prikriju vlastite odgovornosti", navodi se u saopštenju.

Ponovno potvrđujući svoj dugogodišnji stav, Turska je rekla da ostaje posvećena historijskom istraživanju i transparentnosti, napominjući da je vjekovima njegovala najjače primjere kulture suživota i podsjećajući na svoj prijedlog za uspostavljanje zajedničke historijske komisije koja bi ispitala događaje iz 1915. godine na objektivan i pravedan način.

"Pozivamo treće strane s konstruktivnim namjerama da podrže napore ka postizanju zajedničkog i pravednog sjećanja te nedavno razvijenu pozitivnu atmosferu dijaloga", dodaje se u saopštenju.