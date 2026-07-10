U saopštenju, Ministarstvo vanjskih poslova Turske navelo je da rezolucija sadrži „neosnovane i besmislene optužbe protiv herojskih Turskih oružanih snaga“

Turska odbacila rezoluciju Evropskog parlamenta o Kipru kao „ništavnu“ U saopštenju, Ministarstvo vanjskih poslova Turske navelo je da rezolucija sadrži „neosnovane i besmislene optužbe protiv herojskih Turskih oružanih snaga“

Turska je kasno u četvrtak odbacila rezoluciju Evropskog parlamenta o Kipru, nazvavši je „ništavnom“ i optuživši Evropsku uniju za pristrasan pristup dugotrajnom sporu.

U saopštenju, Ministarstvo vanjskih poslova Turske navelo je da rezolucija sadrži „neosnovane i besmislene optužbe protiv herojskih Turskih oružanih snaga“.

„Rezolucija koju je usvojio Evropski parlament, a koja sadrži neosnovane i besmislene optužbe protiv herojskih Turskih oružanih snaga, ništavna je“, navodi se u saopštenju ministarstva.

Ministarstvo je također izrazilo punu podršku saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Turske Republike Sjeverni Kipar, koje je reagovalo na usvojenu rezoluciju.

Opisujući tekst kao „prepun sramnih kleveta“, ministarstvo je navelo da on predstavlja „najnoviji primjer pristrasnog i iskrivljenog pristupa koji Evropska unija, a posebno Evropski parlament, pod utjecajem određenih krugova, zauzima po pitanju Kipra“.

Ministarstvo je također izrazilo zabrinutost zbog, kako navodi, sve jednostranijeg stava EU o kiparskom pitanju.

„Zabrinjavajuće je da institucije EU sve više pristupaju kiparskom pitanju na način koji odstupa od historijskih činjenica i nepristrasnosti“, dodaje se u saopštenju.