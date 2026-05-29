Turska odaje počast žrtvama požara u Solingenu iz 1993. godine Ankara poručila da će nastaviti borbu protiv rasizma, ksenofobije i islamofobije

Turska je u petak obilježila godišnjicu rasističkog napada iz 1993. godine u njemačkom gradu Solingenu, u kojem je ubijeno pet članova turske porodice, potvrđujući pritom svoju posvećenost borbi protiv rasizma, ksenofobije i islamofobije.

Odajući počast članovima porodice Genc koji su ubijeni u napadu, tursko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da s poštovanjem i zahvalnošću odaje počast uspomeni na porodicu Genc.

Mevlude Genc, koja je preminula 2022. godine u 80. godini, postala je simbol pomirenja u Njemačkoj nakon što je u krajnje desničarskom podmetnutom požaru u Solingenu 1993. izgubila dvije kćerke, dvije unuke i nećakinju.

Ministarstvo je pohvalilo njen primjeran stav i pozive na smirenost uprkos tragediji i gubitku članova porodice.

Ponovivši stav Turske protiv diskriminacije, Ministarstvo je poručilo da će Ankara nastaviti borbu protiv rastućeg rasizma, ksenofobije i mržnje prema islamu na svim platformama.

Četvorica mladića starosti između 16 i 23 godine zapalili su 29. maja 1993. godine kuću porodice Genc, pri čemu je poginulo pet osoba, a 14 ih je povrijeđeno. Trojica napadača osuđena su na po deset godina zatvora, dok je jedan osuđen na 15 godina zatvorske kazne.