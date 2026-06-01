Turska obilježava Svjetski dan bicikla: Promocija zdravog života i održivog prevoza

Povodom Svjetskog dana bicikla, koji se obilježava 3. juna, Turski biciklistički savez organizovat će događaje u svih 81 provinciji zemlje, javlja Anadolu.

Cilj manifestacije je promocija biciklizma kao sredstva zdravog života, zaštite okoliša i održive mobilnosti.

Učestvovat će građani svih generacija, od djece i mladih do porodica i rekreativaca.

Turski biciklistički savez navodi da je cilj Svjetskog dana bicikla, koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) 2018. godine, promocija kulture biciklizma.

Tokom obilježavanja Svjetskog dana bicikla bit će istaknuta važnost biciklizma za sport, zdravlje, zaštitu okoliša i održivi prevoz. Poseban fokus bit će stavljen na njegovu društvenu ulogu, jer biciklizam povezuje i okuplja ljude svih generacija.

Predsjednik Turskog biciklističkog saveza Emin Muftuoglu izjavio je da biciklizam nije samo sportska aktivnost.

"Biciklizam je važan dio zdravog života, ekološki prihvatljivog transporta i održivih gradova. Svjetski dan bicikla je važna prilika da se prisjetimo vrijednosti koju biciklizam dodaje pojedincima, gradovima i našoj budućnosti."

Rekao je da će Svjetski dan bicikla proslaviti događajima koji će se održati u svih 81 provincija.

"Svjetski dan bicikla proslavit ćemo uz široko učešće, od naše djece do mladih, od naših porodica do biciklističkih zajednica. Vjerujemo da je zvuk pedala zvuk zdravije, čistije i ugodnije budućnosti. Pozivamo sve naše građane da učestvuju u događajima i zajedno iskuse ujedinjujuću moć biciklizma."