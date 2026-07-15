Teroristička organizacija Fetullahci (FETO) odgovorna je za krvavi pokušaj puča u Turskoj u noći 15. jula 2016. godine

Turska obilježava desetu godišnjicu od pokušaja puča terorista FETO-a Teroristička organizacija Fetullahci (FETO) odgovorna je za krvavi pokušaj puča u Turskoj u noći 15. jula 2016. godine

Nizom prigodnih manifestacija u Turskoj i širom svijeta u srijedu se obilježava deseta godišnjica osujećenog pokušaja državnog udara koji su izveli pripadnici terorističke organizacije FETO infiltrirani u tursku vojsku.

Sjećanjem na stradale i prigodnim edukativnim sadržajem godišnjica pokušaja puča obilježava se i u brojnim drugim zemljama diljem svijeta, uključujući i zemlje regiona.

Teroristička organizacija Fetullahci (FETO) odgovorna je za krvavi pokušaj puča u Turskoj u noći 15. jula 2016. godine, a riječ je o terorističkoj organizaciji koju je predvodio Fetullah Gulen, godinama nastanjen u Sjedinjenim Američkim Državama, a čije izručenje je Ankara ranije zvanično zatražila od SAD-a.

Gulen je umro u oktobru 2024. godine.

Članovi te terorističke organizacije godinama su, namještanjem ispita, napredovali u službi, infiltrirajući se tako u institucije države. Potom su, najprije u decembru 2013. godine, pristalice FETO-a u pravosuđu Turske montiranim procesom o navodnoj korupciji pokušali procesuirati brojne visoke zvaničnike.

Nekoliko godina kasnije uslijedio je i krvavi pokušaj državnog udara terorista FETO-a, odnosno pokušaj puča kojeg su izveli oficiri koje je FETO infiltrirao u tursku vojsku.

Istraga u vezi s terorističkom organizacijom FETO pokazala je da se radi o globalnoj mreži koja ne predstavlja opasnost samo za Tursku, nego i za svaku drugu zemlju u kojoj je aktivna. Na to su u više navrata i ukazivali turski zvaničnici.

Tokom pokušaja puča u Turskoj poginule su 253, a ranjeno je više od 2.730 osoba.