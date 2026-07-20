Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo da konvencija ostaje jedna od glavnih garancija mira, sigurnosti i stabilnosti u Crnom moru

Turska obilježava 90 godina Montreux konvencije i potvrdila posvećenost njenoj primjeni Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo da konvencija ostaje jedna od glavnih garancija mira, sigurnosti i stabilnosti u Crnom moru

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Turske u ponedjeljak je ponovo potvrdilo svoju posvećenost primjeni Konvencije iz Montreuxa o režimu tjesnaca, povodom 90. godišnjice od potpisivanja tog sporazuma, opisujući je kao jednu od glavnih garancija mira, sigurnosti i stabilnosti u Crnom moru.

Ministarstvo je navelo da je konvencija, potpisana 20. jula 1936. godine, ponovo potvrdila suverenitet Turske nad turskim tjesnacima, koji se smatraju unutrašnjim vodama zemlje.

Istaknuto je da Turska već 90 godina primjenjuje konvenciju uz neutralnost, transparentnost i dosljednost.

Ministarstvo je naglasilo da je konvencija kontinuirano potvrđivala svoju vrijednost time što je ostala djelotvorna i u vrijeme mira i u vrijeme rata, doprinoseći očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti u Crnom moru.

“Turska će nastaviti primjenjivati Montreux konvenciju s istom odlučnošću kao što je to činila do danas“, navodi se u saopćenju.