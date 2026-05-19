Turska obilježava 19. maj - Dan sjećanja na Ataturka, Dan mladih i sporta

Turska je u utorak proslavila Dan sjećanja na Ataturka, Dan mladih i sporta, prekretnicu koja označava početak Rata za nezavisnost zemlje, javlja Anadolu.

Devetnaesti maj 1919. godine bio je dan kada je Mustafa Kemal Ataturk - osnivač Republike Turske - stigao u crnomorski grad Samsun iz Istanbula kako bi počeo rat koji će, četiri godine kasnije, transformisati naciju u modernu Tursku.

Ataturk je dobio dužnost generalnog inspektora osmanske vojske u Anadoliji kada je Istanbul, tadašnji glavni grad Osmanskog carstva, bio pod okupacijom savezničkih snaga.

Djelovao je protiv naređenja osmanskih vlasti i počeo pokret koji je kasnije postao Rat za nezavisnost.

Pridavao je veliku važnost datumu kada je kročio u Samsun i smatrao je 19. maj svojim rođendanom kada je zamoljen da navede tačan datum rođenja.

Godine 1938. Ataturk je posvetio 19. maj mladima turske države kao Dan mladih i sporta – nacionalni praznik koji mladi ljudi obilježava u sportskim i kulturnim aktivnostima sa službenim ceremonijama koje se održavaju širom zemlje.

Mladi ljudi slave ovaj dan posjetom Anitkabiru, Ataturkovom mauzoleju u Ankari, a također i organizovanjem sportskih i kulturnih aktivnosti.

U poruci podijeljenoj na turskoj platformi društvenih medija NSosyal, predsjednik Recep Tayyip Erdogan čestitao je svoj omladini koja živi u Turskoj i inostranstvu.

"S poštovanjem odajem počast Gazi Mustafi Kemalu Ataturku, vrhovnom komandantu naše Nacionalne borbe, njegovim drugovima i herojskim pripadnicima naše vojske, poznatim kao Prorokovo ognjište", rekao je.

"Sa milosrđem se sjećam naših šehida koji su žrtvovali svoje živote za našu naciju i želim našim veteranima zdrav i prosperitetan život", dodao je.

Ministar omladine i sporta Osman Askin Bak i njegova prateća delegacija, koju su činili zamjenici ministara, generalni direktori, sportisti, mladi učesnici i drugi zvaničnici, posjetili su Anitkabir.

Nakon što je Bak položio vijenac ukrašen crvenim i bijelim karanfilima s natpisom "Ministarstvo omladine i sporta" na mauzolej, održana je minuta šutnje, a zatim je intonirana turska nacionalna himna.

Bak se potpisao u Spomen-knjigu Anitkabir, napisavši: "19. maj, prvi korak ka oslobođenju, simbolizira otpor naše nacije protiv ugnjetavanja, njen preporod i njenu odlučnost za nezavisnost. Ovo sveto naslijeđe koje ste vi povjerili turskoj omladini nastavlja živjeti i danas s istom vjerom, duhom i smjerom."