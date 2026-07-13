Turska obilježava 10. godišnjicu pokušaja državnog udara 15. jula

Turska će obilježiti 10. godišnjicu pokušaja državnog udara 15. jula 2016. posebnim programom u glavnom gradu pod temom "Naša volja, naša pobjeda", izjavio je u ponedjeljak direktor za komunikacije te zemlje Burhanettin Duran.

Događaju, koji će se održati u Baskent Millet Gardenu u Ankari u srijedu, prisustvovaće predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

“U posebnom programu povodom 10. godišnjice Dana demokratije i nacionalnog jedinstva 15. jula, koji će se održati uz učešće našeg predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, mi ćemo se sjećati naših cijenjenih mučenika s milosrđem, zahvalnošću i molitvama, izraziti zahvalnost našim herojskim veteranima, i još jednom zajedno potvrditi, na najjači mogući način, da nijedna sila ne može stajati iznad narodne volje", rekao je Duran.

U objavi na turskoj platformi društvenih medija NSosyal, Duran je rekao da će programom biti odata počast otporu javnosti pokušaju državnog udara i potvrđena privrženost zemlje demokratiji i nacionalnom suverenitetu.

Dodao je da će "epska borba" koju je turski narod ispisao svojom odlučnošću 15. jula biti održana u životu sa istom vjerom, odlučnošću i duhom jedinstva.

Neuspjeli pokušaj državnog udara, u kojem su 252 osobe ubijene, a 2.734 ranjene, planirali su i izveli teroristička organizacija FETO i njen lider sa sjedištem u SAD-u Fethullah Gulen.