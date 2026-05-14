Turska obećala podršku i pozdravlja novu iračku vladu

Gökhan Çeliker
14 Maj 2026•Ažuriranje: 14 Maj 2026
Turska je pozdravila novu vladu u Iraku, na čelu s premijerom Alijem al-Zaidijem, nakon što je dobila povjerenje u Iračkom predstavničkom vijeću i preuzela dužnost u četvrtak, javlja Anadolu.
"Želimo premijeru Zaidiju uspjeh u ovoj ključnoj ulozi", navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova.
Izrazilo je nadu da će nova vlada, tokom osjetljivog perioda u regiji, poduzeti snažne korake s pozitivnom agendom prema stabilnosti, prosperitetu i integraciji Iraka s regijom.
"Kao Turska, nastavit ćemo pružati potrebnu podršku naporima Iraka u ovom smjeru", navodi se.
Ministarstvo je potvrdilo odlučnost Turske da unaprijedi saradnju s Irakom u svim oblastima, naglašavajući duboko ukorijenjene veze između dvije zemlje.