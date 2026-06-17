Turska obavještajna služba uhapsila visokog operativca ISIS-a i dovela ga u zemlju Osumnjičeni je preuzeo vođenje medijskih aktivnosti nakon hapšenja prethodnika

Turska Nacionalna obavještajna organizacija (MIT) uhapsila je visokorangiranog operativca terorističke organizacije ISIS i dovela ga u Tursku, saopćili su sigurnosni izvori u srijedu.

Prema istim izvorima, operacija je bila usmjerena na medijsko krilo ISIS-Khorasan (ISIS-K), afganistanske podružnice ove terorističke organizacije.

Osumnjičeni, identificiran kao Ahmet Kazanci, poznat i pod kodnim imenima "Abu Ubeyde" i "Abu Ibrahim", priveden je tokom operacije. Sigurnosni izvori navode da je nakon hapšenja svog prethodnika Ozgura Altuna, poznatog kao "Abu Yasir Al Turki", preuzeo ulogu tzv. šefa medija ISIS-a za Tursku.

MIT je, prema navodima izvora, utvrdio da je Kazanci ranije otišao iz Turske u region Afganistan–Pakistan, gdje se pridružio ISIS-K-u i aktivno djelovao u kampovima te grupe.

Istražitelji navode da je zajedno s Altunom učestvovao u organizovanju prebacivanja regruta iz Turske u Afganistan i Pakistan, a kasnije je preuzeo odgovornost za aktivnosti organizacije nakon njegovog hapšenja.

Prema sigurnosnim izvorima, obavještajni podaci pokazuju da je Kazanci preživio zračne napade na pripadnike ISIS-a u Pakistanu, nakon čega je planirao ilegalno ponovno ulazak u Tursku radi nastavka djelovanja u ime grupe.

On je potom uhapšen u operaciji u blizini granice, naveli su izvori.

Tokom ispitivanja, Kazanci je priznao povezanost s Altunom, opisao vojnu i ideološku obuku unutar organizacije te potvrdio da je učestvovao u medijskim i propagandnim aktivnostima, navode isti izvori.

Sigurnosni izvori tvrde da je operacija poremetila navodne planove ISIS-a usmjerene protiv Turske i razotkrila mreže koje su korištene za prebacivanje regruta u organizaciju.