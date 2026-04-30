Turska nazvala izraelsko presretanje flotile pomoći za Gazu "činom piratstva"

Rabia İclal Turan
30 April 2026•Ažuriranje: 30 April 2026
Turska je u četvrtak nazvala ilegalnu intervenciju Izraela protiv flotile pomoći koja ide prema Gazi "činom piratstva", rekavši da poduzima "sve potrebne korake" u vezi sa svojim državljanima i drugim putnicima na brodovima.
"Napadom na Globalnu flotilu Sumud, koja je nastojala skrenuti pažnju na humanitarnu katastrofu s kojom se suočavaju potlačeni ljudi Gaze, Izrael je ciljao humanitarne vrijednosti i međunarodno pravo", saopćilo je tursko Ministarstvo vanjskih poslova.
Navodi se da su izraelske akcije također prekršile princip slobode plovidbe u međunarodnim vodama, dodajući: "Pozivamo međunarodnu zajednicu da zauzme jedinstven stav protiv ovog nezakonitog čina Izraela."
"Poduzimaju se svi potrebni koraci u koordinaciji sa relevantnim zemljama u vezi sa situacijom naših državljana i drugih putnika na floti", dodaje se.
Organizacijsko tijelo Globalne flotile Sumud saopćilo je da su izraelski vojni brodovi opkolili konvoj u međunarodnim vodama u blizini grčkog ostrva Krit, ometajući komunikacije i prekidajući kontakt sa 11 brodova.
Flotila, koja je prevozila više od 400 civila, imala je za cilj otvaranje humanitarnog morskog koridora za Gazu i dostavu pomoći enklavi, koja je pod izraelskom blokadom od 2007. godine.