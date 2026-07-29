- Na najvećem godišnjem svjetskom skupu o svemiru u oktobru se očekuje više od 10.000 učesnika iz više od 100 zemalja

Turska najavila Međunarodni astronautički kongres diplomatama uoči održavanja skupa u Antaliji - Na najvećem godišnjem svjetskom skupu o svemiru u oktobru se očekuje više od 10.000 učesnika iz više od 100 zemalja

Turska je u utorak predstavila ovogodišnji Međunarodni astronautički kongres (IAC) ambasadorima i predstavnicima stranih diplomatskih misija uoči najvećeg godišnjeg svjetskog skupa posvećenog svemiru, koji će od 5. do 9. oktobra biti održan u Antaliji.

Kongres, koji svake godine organizuje Međunarodna astronautička federacija (IAF), bit će održan u Kongresnom centru Antalya NEST pod koordinacijom Ministarstva industrije i tehnologije Republike Turske, uz domaćinstvo Turske svemirske agencije (TUA) i suorganizaciju udruženja SAHA Istanbul.

Govoreći na promotivnom prijemu u Ankari, ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kacir rekao je da će kongres biti platforma za jačanje saradnje između vlada, naučnih institucija, industrije i međunarodnih organizacija u oblasti svemirskih tehnologija.

"IAC 2026 treba otvoriti nove kanale dijaloga, povezati naučne zajednice, podstaći nova industrijska partnerstva i inspirisati mlade ljude koji će oblikovati budućnost istraživanja svemira", kazao je Kacir.

Istakao je da je vrijednost globalne svemirske ekonomije premašila 600 milijardi dolara te da bi do 2035. godine mogla dostići gotovo 1,8 biliona dolara, zbog čega ulaganja u svemirski sektor postaju sve značajnija za inovacije, konkurentnost i tehnološki razvoj.

Prema njegovim riječima, ovogodišnja tema kongresa "Svijetu treba više svemira" naglašava potrebu za širenjem pristupa svemirskim mogućnostima i jačanjem međunarodne saradnje u mirnodopskom istraživanju i korištenju svemira.

Kacir je dodao da se kongres održava u trenutku kada geopolitičke podjele rastu, ali da svemir ostaje jedno od rijetkih područja u kojem države i dalje mogu sarađivati, razmjenjivati znanje i graditi zajedničke projekte.

Organizatori očekuju rekordnu posjećenost, a za tehnički program pristiglo je više od 8.330 sažetaka radova iz 108 zemalja, što predstavlja najveći broj prijava u historiji kongresa. Do sada je zabilježen i rekordan broj ranih registracija, dok se u Antaliji očekuje više od 10.000 učesnika iz više od 100 država.

Tokom petodnevnog skupa bit će održane stručne sesije, izložbe, poslovni sastanci i rasprave na visokom nivou o temama poput posmatranja Zemlje, klimatskih promjena, upravljanja katastrofama, satelitskih komunikacija, umjetne inteligencije, komercijalnih svemirskih aktivnosti, istraživanja svemira i međunarodnog upravljanja svemirskim sektorom.

Poseban događaj bit će sastanak ministara i članova parlamenata u organizaciji IAF-a, posvećen međunarodnoj saradnji i budućnosti globalnog upravljanja svemirom.

Izvršni direktor Međunarodne astronautičke federacije Christian Feichtinger izjavio je da globalni svemirski sektor prolazi kroz značajnu transformaciju pojavom novih aktera, ocijenivši da je Turska među zemljama koje doprinose tom procesu, zbog čega je Antalya prirodan izbor za domaćina kongresa.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Levent Gumrukcu rekao je da Turska kroz Nacionalni svemirski program želi biti most između tradicionalnih i novih svemirskih sila, dok je predsjednik Odbora za vanjske poslove Velike narodne skupštine Turske Fuat Oktay istakao da će kongres dodatno ojačati međunarodnu saradnju u oblasti svemirske diplomatije i upravljanja.

Predsjednik Turske svemirske agencije Yusuf Kirac izrazio je očekivanje da će naučna i tehnološka partnerstva uspostavljena tokom kongresa trajati i nakon završetka skupa, dok je direktorica IAC-a 2026 Emine Dogrukok naglasila da organizatori žele podstaći dugoročnu međunarodnu saradnju te veće učešće žena i mladih u svemirskom sektoru.