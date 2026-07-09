Umjetnici su kroz repertoar od klasične muzike do tradicionalnih melodija Turske i turkijskog svijeta predstavili kulturno naslijeđe zemlje, a njihove nastupe pohvalili su američki predsjednik Donald Trump i francuski predsjednik Emmanuel Macron

Turska muzika i tradicionalna nošnja privukli pažnju svjetskih lidera na NATO samitu u Ankari Umjetnici su kroz repertoar od klasične muzike do tradicionalnih melodija Turske i turkijskog svijeta predstavili kulturno naslijeđe zemlje, a njihove nastupe pohvalili su američki predsjednik Donald Trump i francuski predsjednik Emmanuel Macron

Nastupi umjetnika Predsjedničkog simfonijskog orkestra i ansambala pri Generalnoj direkciji za lijepe umjetnosti Ministarstva kulture i turizma Turske, kao i tradicionalna nošnja u kojoj su dočekivane strane delegacije, privukli su veliku pažnju svjetskih lidera tokom 36. samita šefova država i vlada NATO-a održanog u Ankari.

Prema saopćenju Ministarstva kulture i turizma, umjetničke institucije tog ministarstva u okviru zvaničnog programa samita predstavile su bogato kulturno naslijeđe Turske međunarodnim delegacijama kroz muziku, tradicionalnu odjeću i umjetničke nastupe.

Koncerti održani u Predsjedničkoj palati i predsjedničkoj rezidenciji Cankaya obuhvatili su repertoar od djela zapadne klasične muzike do tradicionalnih melodija Turske i turkijskog svijeta, čime je, kako je navedeno, umjetnost iskorištena kao važan instrument kulturne diplomatije.

Nastupi umjetnika Predsjedničkog simfonijskog orkestra naišli su na pohvale brojnih svjetskih lidera.

Nakon koncerta ansambla CSO Cello Yıldızları, koji je nastupio tokom svečane večere za lidere, francuski predsjednik Emmanuel Macron čestitao je svakom članu ansambla pojedinačno, pohvalivši njihov umjetnički nivo i izrazivši želju da ih ugosti i u Francuskoj.

Veliko interesovanje izazvao je i završni nastup grupe Samida, koja je izvela pjesme na turskom, rumunskom, grčkom, engleskom i albanskom jeziku.

Američki predsjednik Donald Trump tokom njihovog nastupa gestom je iskazao priznanje umjetnicima te im uputio čestitke.

Tokom samita u Predsjedničkoj palati nastupila su četiri različita ansambla sastavljena od članova Predsjedničkog simfonijskog orkestra.

Prilikom dočeka lidera CSO Trio, koji čine flauta, violina i harfa, izveo je djela Julesa Masseneta, Camillea Saint-Saensa i Johanna Sebastiana Bacha, kao i tradicionalnu narodnu pjesmu “Sarı Gelin“.

Ansambl CSO Cello Yıldızları na svečanoj večeri izveo je poznata djela turske muzike, među kojima su “Katibim“, “Sehnaz Longa“ i “Nihavent Longa“, uz kompozicije iz svjetske klasične muzike.

Na prijemu u vanjskom vrtu nastupio je Ansambl muzike turskijskog svijeta, izvodeći kompozicije poput “Tatar Pınarı“, “Bahçesaray Kaytarmasi“ i “Kultiginin Narasi“, predstavljajući zajedničko muzičko naslijeđe turkijskog svijeta međunarodnim gostima.

U programu koji je u predsjedničkoj rezidenciji Cankaya organizovala supruga predsjednika Turske Emine Erdogan nastupio je ženski trio umjetnica Generalne direkcije za lijepe umjetnosti, koji čine sviračice neja, kanuna i klasične kemenče.

Tom prilikom izvedena su neka od najpoznatijih djela turske umjetničke muzike.

Na zvaničnim dočecima na aerodromu Ankara Esenboga umjetnici Državnog ansambla scenskih umjetnosti Ankare dočekivali su šefove država i njihove supružnike u tradicionalnim nošnjama koje je pripremio Institut za sazrijevanje Ankare, uručujući im cvijeće.

Tradicionalna odjeća i umjetnički program izazvali su veliko interesovanje gostujućih delegacija.

Članovi delegacije Južne Koreje razgovarali su s umjetnicima i upoznali se s tradicionalnim muzičkim instrumentima, dok je grčki premijer Kyriakos Mitsotakis s velikim zanimanjem razgledao tradicionalne nošnje i zahvalio umjetnicima na predstavljanju turske kulture.

Kako je saopćeno iz Ministarstva, muzički programi i tradicionalni dočeci tokom samita doprinijeli su predstavljanju kulturnog bogatstva Turske međunarodnim gostima na dostojanstven i elegantan način.

Ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoy izjavio je da Turska tokom NATO samita nije ugostila svjetske lidere samo kroz diplomatiju već i kroz bogato kulturno i umjetničko naslijeđe zemlje.

Istakao je da su umjetnici svojim pažljivo odabranim repertoarom, koji je obuhvatio djela klasične muzike i tradicionalne melodije turskog svijeta, uspješno predstavljali Tursku u Predsjedničkoj palati i rezidenciji Çankaya.

“Tradicionalna nošnja naših umjetnika i djela koja su izveli tokom dočeka naišli su na veliko priznanje šefova država i njihovih delegacija. Od srca zahvaljujem svim umjetnicima koji su našu kulturu i umjetnost uspješno predstavili na jednom od najvažnijih međunarodnih skupova u svijetu. Ponosan sam na svakog od njih“, poručio je Ersoy.