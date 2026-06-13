Turska izručila 90 traženih osumnjičenika, uključujući 42 osobe s Interpolovih crvenih potjernica

Turska je izručila 90 traženih osumnjičenika, uključujući 42 osobe za kojima je međunarodno tragano putem Interpolovih crvenih potjernica i 48 osoba koje su bile tražene na nacionalnom nivou, saopćilo je u subotu Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske.

Ministarstvo je navelo da su osumnjičenici locirani i vraćeni zahvaljujući koordiniranim aktivnostima u kojima su učestvovali Generalna direkcija sigurnosti Turske, Ministarstvo pravde Turske i specijalizirane jedinice za borbu protiv organizovanog kriminala, narkotika, cyber kriminala, krivičnih djela protiv javnog reda i terorizma.

Među izručenim osobama bilo je 58 osumnjičenika iz Gruzije, 12 iz Njemačke, po tri iz Bugarske i Grčke, po dva iz Nizozemske i Turske Republike Sjeverni Kipar te po jedan iz Austrije, Bjelorusije, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Kirgistana, Sjeverne Makedonije, Moldavije, Tajlanda, Ukrajine i Japana.

Osumnjičenici su bili traženi zbog krivičnih djela koja uključuju prevaru, članstvo u kriminalnim organizacijama, krivična djela povezana s drogama, falsifikovanje isprava, ubistvo s predumišljajem i seksualno zlostavljanje djece.