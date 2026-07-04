Turska isporučila opremu za potragu i spašavanje Venecueli Nastavit ćemo pružati podršku u vidu skloništa i osnovnih životnih potrepština, rekao je ministar kulture i turizma

Ministar kulture i turizma Turske Mehmet Nuri Ersoy izjavio je u subotu da su putem Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) venecuelanskim vlastima isporučeni oprema za potragu i spašavanje, hitne potrepštine, hrana i higijenski paketi za područja pogođena dvostrukim zemljotresima od 24. juna, u kojima je do sada poginulo najmanje 2.655 ljudi, uz veliku materijalnu štetu.

U objavi na turskoj društvenoj platformi NSosyal, Ersoy je rekao da se dugogodišnje prijateljstvo i solidarnost s Venecuelom nastavljaju istom odlučnošću.

"U narednim danima nastavit ćemo pružati podršku u vidu skloništa i osnovnih životnih potrepština. Kao Turska, humanitarnu pomoć ne posmatramo kao nešto što je ograničeno samo na vrijeme katastrofa. Snažnu saradnju koju smo uspostavili s prijateljskim i bratskim zemljama održavamo u svim okolnostima. Kao što smo to činili u Venecueli do sada, nastavit ćemo iskazivati solidarnost u svakom području gdje je potrebna. Nadamo se da će posljedice zemljotresa biti otklonjene što je prije moguće i iskreno vjerujemo da će prijateljski i bratski narod Venecuele zajedništvom prevladati ovaj težak period", rekao je.

Ersoy je dodao da su putem TIKA-e, koja djeluje pri Ministarstvu, venecuelanskim vlastima za područja pogođena zemljotresom isporučeni oprema za potragu i spašavanje, hitne potrepštine, hrana i higijenski paketi.