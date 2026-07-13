Pošiljka prevezena u dva vojna teretna aviona uključuje šatore, medicinski materijal i opremu za privremena skloništa, a Karakas zahvaljuje Ankari na brzoj podršci

Turska isporučila 30 tona humanitarne pomoći Venecueli pogođenoj zemljotresom Pošiljka prevezena u dva vojna teretna aviona uključuje šatore, medicinski materijal i opremu za privremena skloništa, a Karakas zahvaljuje Ankari na brzoj podršci

Trideset tona humanitarne pomoći poslane iz Turske u dva vojna teretna aviona stiglo je u Venecuelu nakon razornog zemljotresa koji je pogodio zemlju.

Pomoć su na međunarodnom aerodromu Simon Bolivar primili ambasador Turske u Venecueli Naci Aydan Karamanoglu i venecuelanski ministar vanjskih poslova Yvan Gil.

Govoreći na aerodromu, Karamanoglu je rekao da su turske institucije uložile "velike napore" u odgovor na dva zemljotresa, pohvalivši posvećenost turskih timova za potragu i spašavanje koji su bili raspoređeni na dvije sedmice.

"Vlasti Venecuele i narod Venecuele govore o radu naših timova. Ova zahvalnost se odrazila i u lokalnim medijima. Novinski izvještaji naglašavaju koliko su turski timovi profesionalno i nesebično izvršili svoju misiju. Iz tog razloga, želio bih iskreno da zahvalim Brigadi za humanitarnu pomoć Oružanih snaga Turske, Upravi za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD), Nacionalnom medicinskom spasilačkom timu (UMKE) i osoblju Turskog Crvenog polumjeseca“, rekao je on.

Karamanoglu je podsjetio da je Venecuela poslala timove za potragu i spašavanje u Tursku nakon zemljotresa 6. februara 2023. u centru Kahramanmarasa, opisanog kao "katastrofa stoljeća".

„Zaista su pokazali veliku hrabrost i posvećenost stojeći uz naš narod. Od danas su završili svoju misiju, a mi ih šaljemo kući.

"Dva aviona koja su stigla da vrate naše timove takođe su dopremila oko 30 tona humanitarne pomoći u Venecuelu", rekao je on.

Najnovija pošiljka uključuje 275 velikih šatora koje je obezbijedio AFAD, opremu potrebnu za uspostavljanje privremenih šatorskih kampova i skoro sedam tona medicinskog materijala i lijekova.

„Ranije smo pružali humanitarnu pomoć preko AFAD-a, Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Turskog Crvenog polumjeseca. Ovom pošiljkom smo dali još jedan doprinos našoj podršci. Nastavit ćemo našu pomoć, a Turska će ostati uz prijateljski narod Venecuele", dodao je Karamanoglu.

Gil je zahvalio Turskoj na solidarnosti, rekavši da podrška ima poseban značaj za Venecuelu.

“U ime vršiteljice dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez, izražavamo zahvalnost predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, turskoj vladi, turskom narodu, turskom ambasadoru u Caracasu Aydanu Karamanogluu i ministru vanjskih poslova Hakanu Fidanu, s kojima sam ostao u stalnom kontaktu od prvih sati potresa. Turska je, kao i uvijek, bila među prvim zemljama koje su pružile ruku pomoći od samog početka katastrofe", rekao je on.

Podsjećajući da je vršiteljica dužnosti predsjednice Rodriguez dodijelila "Medalju heroja Venecuele" osoblju za potragu i spašavanje, Gil je rekao: "Zahvaljujemo se brigadi za reagovanje na katastrofe koja je vodila ovaj proces i najbolje obučenim stručnjacima Turske koji su radili ruku pod ruku s nama tokom operacija potrage i spašavanja. Ne možemo pronaći riječi da izrazimo svoju zahvalnost. Danas nam stiže još jedna pošiljka humanitarne pomoći. Sada je vrijeme da pređemo na fazu rekonstrukcije."

Svečanosti prijema prisustvovali su i brig. General Mehmet Bahtiyar, komandant Brigade humanitarne pomoći Oružanih snaga Turske, zajedno sa zvaničnicima AFAD-a i UMKE-a, koji su raspoređeni u Venecuelu nakon potresa.

Prema podacima američkog Geološkog zavoda (USGS), Venecuelu su 24. juna pogodila dva zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 u razmaku od samo 39 sekundi.

Program UN-a za razvoj (UNDP) saopštio je 26. juna da su zemljotresi izazvali direktnu fizičku štetu u iznosu od 6,7 milijardi dolara.

Operacije potrage i spašavanja su i dalje u toku, uz zabrinutost da bi broj poginulih i povrijeđenih mogao nastaviti rasti.