Poslovni forum Turske i Sjeverne Makedonije ugostio je visoke zvaničnike i poslovne predstavnike iz obje zemlje

Turska i Sjeverna Makedonija jačaju ekonomske veze: Cilj udvostručiti trgovinu od milijardu dolara Poslovni forum Turske i Sjeverne Makedonije ugostio je visoke zvaničnike i poslovne predstavnike iz obje zemlje

Zvaničnici i poslovni ljudi iz Turske i Sjeverne Makedonije okupili su se u petak na poslovnom forumu u Istanbulu kako bi povećali obim bilateralne trgovine i procijenili nove investicijske mogućnosti, javlja Anadolu.

Događaj, koji je u petak u Istanbulu organizovao Odbor za vanjske ekonomske odnose Turske (DEIK), ugostio je visoke zvaničnike iz obje zemlje, uključujući premijera Sjeverne Makedonije Hristijana Mickoskog.

Turski ministar trgovine Omer Bolat izjavio je na ceremoniji otvaranja događaja da duboko ukorijenjene veze između dvije prijateljske države omogućavaju izgradnju snažnog ekonomskog partnerstva.

Ministar je naglasio da je obim bilateralne trgovine između dvije zemlje dostigao oko milijardu dolara (oko 870 miliona eura).

Istakao je da su turske izvođačke kompanije do sada uspješno završile 45 projekata vrijednih dvije milijarde dolara (1,74 milijarde eura) u Sjevernoj Makedoniji.

Ministar je rekao da oko četiri od 1.000 turskih kompanija osigurava radna mjesta u raznim sektorima, uključujući usluge, bankarstvo i proizvodnju.

Bolat je naglasio da turska državna banka Halkbank održava snažnu poziciju u balkanskoj zemlji sa 49 poslovnica i 800 zaposlenih.

Dodao je da zvaničnici nastavljaju pregovore o modernizaciji sporazuma o slobodnoj trgovini kako bi obuhvatio sektore e-trgovine i usluga.

Ministar je također napomenuo da su turski izvođači radova spremni da učestvuju u projektima Plana rasta EU dodijeljenim Sjevernoj Makedoniji.

- Plan rasta EU pruža nove finansijske instrumente -

Ministar evropskih poslova Sjeverne Makedonije Bekim Sali izjavio je da turske kompanije imaju značajno prisustvo u Sjevernoj Makedoniji i da su uveliko doprinijele razvoju industrije i infrastrukture.

Sali je naglasio da je vlada i dalje posvećena stvaranju stabilnog, predvidljivog i konkurentnog poslovnog okruženja koje podstiče investicije.

Izrazio je da plan rasta Evropske unije pruža nove finansijske instrumente usmjerene na ubrzanje ekonomske konvergencije sa blokom.

Ministar je podvukao da osmi i deseti koridor predstavljaju projekte ekonomskog rasta, mobilnosti i regionalne integracije, a ne samo transportne rute.

Sali je pozvao turske kompanije da aktivno istraže mogućnosti u obnovljivim izvorima energije, proizvodnji u zelenoj tranziciji i digitalizaciji.

- Povjerenje u sjevernomakedonsku ekonomiju -

Ministar vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije Timco Mucunski rekao je da dvije zemlje održavaju strateško partnerstvo zasnovano na međusobnom poštovanju i političkom povjerenju.

Mucunski je izjavio da prisustvo više od tri 1.000 turskih kompanija u zemlji pokazuje jasan izraz povjerenja u sjevernomakedonsku ekonomiju.

Ministar je napomenuo da obim bilateralne trgovine koji je prošle godine dostigao milijardu dolara predstavlja samo početak njihovih ekonomskih ciljeva.

Izrazio je da je vlada integrisala vanjsku trgovinu u portfolio Ministarstva vanjskih poslova kako bi ekonomsku diplomatiju stavila u središte vanjske politike.

Mucunski je naglasio da će prava mjera uspjeha biti partnerstva koja će kompanije uspostaviti i ugovori koji će biti sklopljeni.

- Važno za turske građevinske kompanije -

Predsjedavajući DEIK-a Nail Olpak najavio je da turski poslovni ljudi imaju za cilj udvostručiti obim bilateralne trgovine od milijardu dolara između Turske i Sjeverne Makedonije.

Olpak je izjavio da položaj Sjeverne Makedonije duž deset evropskih koridora ima veliki značaj za turske građevinske kompanije i logističke firme.

Ukazao je na stručnost Turske u solarnoj, vjetroelektrani i energetskoj efikasnosti navodeći vrijednost ciljevima Sjeverne Makedonije u oblasti obnovljivih izvora energije.

Spomenuo je da poslovna zajednica treba da prevaziđe ograničene finansijske mogućnosti i nedostatak kvalifikovane radne snage kako bi proširila investicije.

Olpak je pozvao na veći fokus na sektorsku diverzifikaciju kako bi se produbili postojeći ekonomski odnosi između dvije zemlje.

- Strukturne obaveze -

Zamjenik regionalnog direktora Programa UN-a za razvoj (UNDP) Nick Hartmann naglasio je da ciljevi održivog razvoja zahtijevaju investicije privatnog sektora, a ne samo javna sredstva.

Izjavio je da nacionalna strategija razvoja Sjeverne Makedonije za narednih 20 godina uključuje strukturne obaveze za izgradnju povjerenja investitora.

Zamjenik direktora je izrazio da su kreirali mapu investitora kako bi povezali nacionalne prioritete sa globalnim ciljevima.

Hartmann je dodao da je cilj ove mape mobilizacija kapitala pružanjem konkretnih podataka o profilima rizika i potencijalima povrata međunarodnim partnerima.