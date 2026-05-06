Turska i Saudijska Arabija razgovaraju o međusobnim vezama i regionalnim pitanjima na sastanku Koordinacionog vijeća Ankara i Rijad preispituju saradnju u ključnim sektorima i potpisuju sporazum o recipročnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih i specijalnih pasoša

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i njegov saudijski kolega Faisal bin Farhan Al Saud kopredsjedavali su trećim sastankom Tursko-saudijskog Koordinacionog vijeća u Ankari u srijedu, raspravljajući o bilateralnim odnosima i regionalnom razvoju, uključujući Gazu.

U izjavi podijeljenoj na turskoj platformi društvenih medija NSosyal, Fidan je rekao da je sastanak održan uz učešće relevantnih ministarstava i institucija iz obje zemlje.

Rekao je da su strane preispitale rad odbora u strateškim oblastima kao što su trgovina, energetika, odbrana, obrazovanje, kultura, turizam i transport, istovremeno rješavajući bilateralne veze unutar institucionalnog okvira.

Fidan je također rekao da su razgovori obuhvatili regionalna pitanja, posebno situaciju u Gazi, te da su dvije zemlje potpisale sporazum o recipročnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih i specijalnih pasoša.

Turski ministar vanjskih poslova zahvalio se svom saudijskom kolegi i pratećoj delegaciji na posjeti, izrazivši nadu da će postignuti sporazumi donijeti korist objema zemljama.