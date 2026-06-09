Turska i Saudijska Arabija unapređuju napore u željezničkom sektoru uspostavljanjem snažnijeg i održivijeg okvira, kazao je turski ministar saobraćaja

Turska i Saudijska Arabija potpisale sporazume o željeznici i transportu Turska i Saudijska Arabija unapređuju napore u željezničkom sektoru uspostavljanjem snažnijeg i održivijeg okvira, kazao je turski ministar saobraćaja

Turska i Saudijska Arabija postigle su historijsku prekretnicu u odnosima u oblasti transporta i logistike potpisivanjem memoranduma o razumijevanju u oblastima transporta i željeznica, rekao je u utorak turski ministar saobraćaja i infrastrukture,

“U ovom kontekstu pokrećemo novu fazu koja će ojačati razmjenu iskustava i tehničku saradnju u širokom spektru oblasti, od logističkih centara do modernih primjena“, rekao je Abdulkadir Uraloglu na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

On je rekao da dvije zemlje također unapređuju zajedničke napore u željezničkom sektoru uspostavljanjem snažnijeg i održivijeg okvira za saradnju, posebno u oblastima tehnologije, infrastrukture, obuke i ljudskih resursa.

“Neka ovi koraci, koji će doprinijeti povezanosti, trgovini i razvoju našeg regiona, donesu trajne koristi za obje naše zemlje“, dodao je.

Tursko Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture također je saopćilo da su sporazum potpisali Uraloglu i saudijski ministar saobraćaja Saleh bin Nasser Al-Jasser.

Dvije zemlje pažljivo prate dešavanja na rutama Sirija–Jordan–Irak.

“Dvije probne vožnje koje su krenule iz Turske preko Iraka i nastavile do Saudijske Arabije jasno su pokazale izvodljivost ove rute“, naveo je.

Memorandum o razumijevanju o saradnji u oblasti logističkih usluga ima za cilj da olakša izgradnju logističkih centara, upravljanje i operacije usluga, razmjenu iskustava i razvoj zajedničkih aktivnosti.

Memorandum o razumijevanju o saradnji u željezničkom sektoru, s druge strane, ima za cilj da podstakne zajedničke inicijative u svim oblastima željezničkog sektora.

Ranije ovog mjeseca, Uraloglu je rekao da Turska planira modernizaciju historijske Hidžaz željeznice i njeno proširenje do Omana kako bi se stvorila alternativna globalna trgovinska ruta prema Hormuškom moreuzu.

On je rekao da Turska ima za cilj da oživi historijsku liniju i za turizam i za moderni tranzit, objašnjavajući da prva faza uključuje povezivanje Turske sa Halepom, koristeći postojeću mrežu Halep–Damask–Jordan uz nastavak pregovora sa saudijskim vlastima.