Nositelji diplomatskih i specijalnih pasoša bit će izuzeti od viznih zahtjeva za boravak do 90 dana u okviru perioda od 180 dana

Turska i Saudijska Arabija odobrile ukidanje viza za diplomatske i specijalne pasoše Nositelji diplomatskih i specijalnih pasoša bit će izuzeti od viznih zahtjeva za boravak do 90 dana u okviru perioda od 180 dana

Turska je odobrila sporazum sa Saudijskom Arabijom o uzajamnom ukidanju viznih zahtjeva za nosioce diplomatskih i specijalnih pasoša, objavio je u subotu Službeni list te zemlje.

Prema uredbi koju je potpisao predsjednik Recep Tayyip Erdogan, sporazum između vlada Turske i Saudijske Arabije o recipročnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih i specijalnih pasoša stupio je na snagu.

Sporazum omogućava nosiocima tih pasoša da ulaze, tranzitiraju, izlaze i privremeno borave u drugoj zemlji bez vize do 90 dana u okviru perioda od 180 dana.