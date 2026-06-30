Sljedeće sedmice ćemo razgovarati o važnim pitanjima. Turska i Norveška rade svoj dio posla. Želimo vjerovati da svi saveznici rade isto, kazao je predsjednik norveškog parlamenta Gharahkhani

Turska i Norveška naglašavaju jedinstvo NATO-a i regionalni mir uoči samita u Ankari Sljedeće sedmice ćemo razgovarati o važnim pitanjima. Turska i Norveška rade svoj dio posla. Želimo vjerovati da svi saveznici rade isto, kazao je predsjednik norveškog parlamenta Gharahkhani

Predsjednik norveškog parlamenta Masud Gharahkhani izjavio je u utorak da Turska i Norveška ispunjavaju svoje odgovornosti unutar NATO-a uoči Samita lidera NATO-a sljedeće sedmice u Ankari, javlja Anadolu.

"Sljedeće sedmice ćemo razgovarati o važnim pitanjima. Turska i Norveška rade svoj dio posla. Želimo vjerovati da svi saveznici rade isto", rekao je Gharahkhani tokom zajedničke konferencije za novinare s predsjednikom turskog parlamenta Numanom Kurtulmusom u parlamentu u Ankari.

Gharahkhani je rekao da su dvije strane tokom sastanka razgovarale o ključnim pitanjima, uključujući pripreme za Samit lidera NATO-a koji će se održati u Ankari 7. i 8. jula.

Ističući ulogu Turske u savezu, opisao je zemlju kao važnog saveznika NATO-a s jednom od najvećih oružanih snaga saveza i napomenuo njena ulaganja u odbranu.

Numan Kurtulmus je rekao da se očekuje da će Samit lidera NATO-a sljedeće sedmice u Ankari biti značajan sastanak koji se održava u vrijeme kada NATO prolazi kroz "historijski period", globalna ravnoteža se mijenja i pojavljuju se nove ideje o formiranju novog svjetskog poretka.

Podsjećajući da je njegov norveški kolega prisustvovao Parlamentarnom samitu NATO-a u Istanbulu, Kurtulmus je rekao da su razmijenili mišljenja o rastućim sigurnosnim rizicima u Evropi, regionalnoj nestabilnosti i promjenama u globalnoj politici.

Dodao je da Turska i Norveška nastavljaju blisko sarađivati ​​na mnogim međunarodnim platformama, posebno kao saveznici NATO-a.

Naglašavajući zajedničke vrijednosti između saveznika NATO-a, Gharahkhani je rekao: "Mi smo saveznici u NATO-u. Ljudska prava, demokratija, sloboda izražavanja, sloboda misli, mir, prosperitet, sigurnost i ekonomski rast i dalje će ostati veoma važne vrijednosti između naših zemalja."

Na predstojećem samitu, Gharahkhani je rekao da jedinstvo NATO-a tokom izazovnih vremena ostaje ključno.

Napomenuo je da i Turska i Norveška rade na ispunjavanju obaveza prema savezu, dodajući da odbrambena industrija u Norveškoj nastavlja povećavati proizvodnju.



Kurtulmus je rekao da Turska podržava razgovore između SAD-a i Irana i nada se da će pregovori dati pozitivne rezultate, naglašavajući da je mirno rješenje kroz dijalog ključno i za regionalni i za globalni mir.

Upozorio je na moguće provokacije koje bi mogle potkopati proces, rekavši: "Jasno je da je Izrael, koji napreduje na regionalnoj nestabilnosti, duboko uznemiren mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana."

"Turska smatra izraelske napade na Liban i Siriju jasnim kršenjem međunarodnog prava. Našoj regiji je potreban mir i smirenost, a zaustavljanje izraelske agresije je ključno za regionalnu stabilnost", dodao je.



Kurtulmus je rekao da on i njegov norveški kolega dijele zajedničke stavove o mnogim pitanjima, posebno o Palestini.

Rekao je da i Turska i Norveška podržavaju rješenje o dvije države i vjeruju da trajni mir zahtijeva uspostavljanje potpuno suverene i nezavisne palestinske države zasnovane na granicama iz 1967. godine.

Pohvalio je Norvešku zbog priznanja države Palestine 2024. godine, rekavši: "Želio bih još jednom izraziti našu zahvalnost za službeno priznanje države Palestine od strane Norveške 2024. godine."



Gharahkhani je rekao da Norveška namjerava proširiti trgovinu s Turskom, posebno u brodogradnji, navodeći pomorsko naslijeđe koje obje zemlje dijele.

Istakao je energetiku kao obećavajuće područje za buduću saradnju između dvije zemlje.

Pohvalio je ulogu Turske u ublažavanju i rješavanju sukoba širom svijeta, posebno njene posredničke napore u ratu između Rusije i Ukrajine.

Podsjećajući da je Norveška pružila devet milijardi dolara (oko 7,65 milijardi eura) podrške Ukrajini, uglavnom u vojnoj pomoći, Gharahkhani je istakao neophodnost postizanja mira.

Kurtulmus je napomenuo da Turska i Norveška imaju značajne zajedničke agende, posebno u bilateralnoj trgovini, dodajući da skoro 25.000 Turaka koji žive u Norveškoj služe kao snažan most između dvije zemlje.

Dodao je da i Turska i Norveška dijele snažnu posvećenost diplomatiji, posredovanju i mirnom rješavanju sukoba.

Rekao je da je Turska ove godine bila domaćin nekoliko velikih međunarodnih sastanaka i da će također biti domaćin COP31 u novembru, jačajući svoju ulogu kao diplomatskog centra.