- Strane su razgovarale o ažuriranju Carinske unije, viznim olakšicama, zelenoj i digitalnoj transformaciji, kaže turski ministar trgovine

Turska i Njemačka razgovaraju o trgovini i energetskoj saradnji na sastanku JETCO-a - Strane su razgovarale o ažuriranju Carinske unije, viznim olakšicama, zelenoj i digitalnoj transformaciji, kaže turski ministar trgovine

Turska i Njemačka su tokom sastanka na visokom nivou u Ankari razgovarale o načinima produbljivanja ekonomske saradnje, rekao je u petak turski ministar trgovine Omer Bolat.

Bolat se sastao s federalnom ministarkom Njemačke za ekonomska pitanja i energiju Katherinom Reiche u okviru 6. terminskog sastanka Zajedničke ekonomske i trgovinske komisije Turske i Njemačke, odnosno JETCO-a.

Razgovori su obuhvatili trgovinu, investicije, industrijsku saradnju, energetsku tranziciju, zelenu i digitalnu transformaciju, transport, povezanost i potencijalnu saradnju u trećim zemljama, naveo je Bolat na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

Dvije strane su također razmijenile mišljenja o ažuriranju Carinske unije Turska–EU, olakšavanju viznih procedura, evropskim industrijskim politikama i većoj vidljivosti uloge Turske u evropskim lancima vrijednosti u okviru pristupa "Made in EU".

Bolat je rekao da Turska i Njemačka dijele stav da je njihova snažna ekonomska integracija strateški važna za konkurentnost Evrope i otpornost globalnih lanaca snabdijevanja.

"Sastanak je također potvrdio spremnost dviju zemalja da podignu svoje dugogodišnje partnerstvo na viši nivo u skladu s potrebama novog doba", dodao je on.

Njemačka je najveći trgovinski partner Turske, sa obimom bilateralne trgovine koji prelazi 52 milijarde dolara.

Uoči Reicheine posjete, njemačko Ministarstvo ekonomije i energije saopćilo je da će glavni fokus biti njemačko-tursko ekonomsko i energetsko partnerstvo, uključujući JETCO i Njemačko-turski energetski forum.