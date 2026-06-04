Sporazumi obuhvataju saradnju u visokom obrazovanju, trgovini, zdravstvu i diplomatiji nakon razgovora između Recepa Tayyipa Erdogana i Abdourahamanea Tchianija u Ankari

Turska i Niger potpisali sporazume o saradnji nakon razgovora na predsjedničkom nivou Sporazumi obuhvataju saradnju u visokom obrazovanju, trgovini, zdravstvu i diplomatiji nakon razgovora između Recepa Tayyipa Erdogana i Abdourahamanea Tchianija u Ankari

Turska i Niger potpisali su u četvrtak niz sporazuma o saradnji u prisustvu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i nigerskog predsjednika Abdourahamanea Tchianija nakon bilateralnih razgovora i razgovora na nivou delegacija u Ankari, javlja Anadolu.

Među potpisanim sporazumima bio je i protokol o implementaciji memoranduma o razumijevanju o saradnji u visokom obrazovanju između dvije zemlje za period 2026-2030.

Protokol su potpisali predsjedavajući Vijeća za visoko obrazovanje Erol Ozvar i ministar vanjskih poslova, saradnje i nigerskih državljana u inostranstvu Bakary Yaou Sangare.

Ministar trgovine Omer Bolat i ministar trgovine i industrije Nigera Abdoulaye Seydou potpisali su deklaraciju o osnivanju Zajedničke komisije za ekonomiju i trgovinu (JETCO).

Protokol o zajedničkom radu i transferu Bolnice prijateljstva Niger - Turska potpisali su turski ministar zdravstva Kemal Memisoglu i nigerski ministar javnog zdravstva i higijene, pukovnik Garba Hakimi.

Još jedan memorandum o razumijevanju potpisan je između Diplomatske akademije turskog Ministarstva vanjskih poslova i nigerskog Nacionalnog instituta za diplomatske i strateške studije.

Sporazum su potpisali turski ministar nacionalne odbrane Yasar Guler i nigerski ministar vanjskih poslova Bakary Yaou Sangare.