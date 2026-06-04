Turski predsjednik Erdogan kazao je da će Ankara nastaviti podržavati zemlje Sahela u borbi protiv terorizma dok dvije države nastoje proširiti ekonomske i sigurnosne veze

Turska i Niger dogovorili jačanje saradnje u odbrani, sigurnosti i investicijama Turski predsjednik Erdogan kazao je da će Ankara nastaviti podržavati zemlje Sahela u borbi protiv terorizma dok dvije države nastoje proširiti ekonomske i sigurnosne veze

Turska i Niger su se u četvrtak složili da prodube saradnju u sektorima odbrane, sigurnosti i ekonomije, a predsjednik Recep Tayyip Erdogan je rekao da će Ankara nastaviti podržavati afričke partnere na osnovu "ravnopravnog partnerstva, međusobnog poštovanja i principa u kojima svi dobivaju", javlja Anadolu.

"Nastavljamo razvijati naše odnose s afričkim zemljama na osnovu ravnopravnog partnerstva, međusobnog poštovanja i principa u kojima svi dobivaju", rekao je Erdogan na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednikom Nigera Abdourahamaneom Tchianijem.

"Stojimo uz naše prijateljske i bratske zemlje u borbi protiv terorističkih organizacija koje stvaraju nestabilnost na kontinentu, posebno u regiji Sahela", dodao je Erdogan.

Lideri su održali bilateralne razgovore i razgovore na nivou delegacija u Predsjedničkom kompleksu prije nego što su prisustvovali potpisivanje sporazuma u raznim oblastima.

Erdogan je rekao da je fokus razgovora bio na saradnji u oblasti odbrane, sigurnosti, energetike, rudarstva, trgovine, investicija, obrazovanja, zdravstva i poljoprivrede.

Rekao je da su dvije strane razmotrile investicijske mogućnosti u Nigeru i složile se da ojačaju ekonomske i trgovinske veze, a istovremeno su razgovarale i o bližoj saradnji u vojnoj obuci i obavještajnim službama.

"Turska je spremna podijeliti svoje iskustvo u naporima protiv terorizma", rekao je Erdogan, dodajući da se očekuje da će sastanci između nigerske delegacije i turskih odbrambenih kompanija dati pozitivne rezultate.

Tchiani je Erdoganovu posjetu Nigeru 2013. godine opisao kao "početak historijske ere" u bilateralnim odnosima.

Zahvalio se Turskoj na podršci u oblastima koje uključuju sigurnost, zdravstvo i obrazovanje i rekao da je Ankara pomogla Nigeru u njegovim naporima u borbi protiv terorizma.

"Vidimo da nas predsjednik podržava. On je uvijek uz nas", rekao je Tchiani.