Sporazum će ojačati pokrivenost satelitskim komunikacijama na Bliskom istoku, u sjevernoj Africi, Evropi, centralnoj Aziji i podsaharskoj Africi, saopćio je turski ministar saobraćaja

Turska i Katar potpisali strateško partnerstvo za satelitski projekt Es'hail-3/Turksat-Biruni Sporazum će ojačati pokrivenost satelitskim komunikacijama na Bliskom istoku, u sjevernoj Africi, Evropi, centralnoj Aziji i podsaharskoj Africi, saopćio je turski ministar saobraćaja

Turski operater satelitskih komunikacija Turksat i katarski satelitski operater Es'hailSat potpisali su sporazum o strateškom partnerstvu za satelitski projekt Es'hail-3/Turksat-Biruni, saopćio je u utorak turski ministar saobraćaja i infrastrukture Abdulkadir Uraloglu.

Uraloglu je u pisanom saopćenju naveo da su sporazum u Dohi potpisali predsjednik i izvršni direktor Es'hailSata Ali Ahmed Al-Kuwari i generalni direktor Turksata Ahmet Hamdi Atalay.

Prema sporazumu, dvije kompanije sarađivat će na dijeljenju kapaciteta i dugoročnom komercijalnom razvoju satelita Es'hail-3/Turksat-Biruni visokog kapaciteta u Ka-pojasu, koji će djelovati na orbitalnoj poziciji od 50 stepeni istočne geografske dužine.

"Saradnjom na projektu Es'hail-3/Turksat-Biruni dvije kompanije uspostavile su dugoročno strateško partnerstvo u skladu s ciljevima dijeljenja kapaciteta i zajedničkog komercijalnog razvoja", rekao je Uraloglu.

Dodao je da će projekt ojačati komercijalne kapacitete satelita Turksat-Biruni i dodatno povećati globalni utjecaj Turske u oblasti satelitskih komunikacija.

Prema njegovim riječima, partnerstvo nije usmjereno samo na lansiranje novog satelita, već i na jačanje prisustva Turske u svemiru, pristup novim tržištima i unapređenje konkurentnosti u sektoru satelitskih komunikacija.

Ministar je naveo da će projekt biti finansiran sredstvima Katara te da će floti Turksata biti pridružen novi satelit visokog kapaciteta.

"Dodatnim kapacitetima koji će biti dostupni Turksatu dodatno ćemo ojačati satelitsku komunikacijsku infrastrukturu naše zemlje", rekao je.

Dodao je da će saradnja obuhvatiti zajedničku procjenu satelitskih resursa, zemaljske infrastrukture, distributivnih mreža i korisničkih portfelja obje kompanije.

Uraloglu je istakao da će se infrastrukturna ulaganja efikasnije dijeliti, a iskorištenost kapaciteta optimizirati kako bi se od prvog dana rada maksimalno iskoristio komercijalni potencijal satelita Turksat-Biruni.

Projekt će, kako je rekao, omogućiti Turksatu kapacitet prijenosa podataka do 50 gigabita u sekundi.

Naglasio je da će strateška prava Turske biti zaštićena, uključujući frekvencijska i orbitalna prava na poziciji od 50 stepeni istočno, te da neće biti prijenosa tih prava.

Satelit će nakon lansiranja biti registriran na Turksat pri Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji (ITU).

Uraloglu je rekao da će projekt osigurati postojeća prava Turske i nacionalnoj floti dodati satelit nove generacije visokog kapaciteta.

Satelit Turksat-Biruni pružat će usluge na širokom području koje obuhvata Bliski istok, sjevernu Afriku, Evropu, centralnu Aziju i podsaharsku Afriku.

"Zahvaljujući ovom partnerstvu s Katarom uspostavit ćemo znatno snažniju mrežu usluga na Bliskom istoku, u sjevernoj Africi, Evropi, centralnoj Aziji i podsaharskoj Africi", rekao je ministar.

Dodao je da će tehnička infrastruktura i iskustvo Turksata biti spojeni s regionalnim kapacitetima Es'hailSata, čime će se otvoriti nove mogućnosti na globalnom nivou.

Partnerstvo će omogućiti pružanje usluga u više sektora, uključujući širokopojasni internet velikog kapaciteta, komunikacijske usluge za zračni i pomorski saobraćaj, komunikacije za javne institucije te prijenos podataka za poslovne korisnike.

Uraloglu je zaključio da sporazum predstavlja novu dimenziju strateške saradnje između Turske i Katara te dodatno unapređuje bilateralne odnose u oblasti svemirskih i satelitskih tehnologija.