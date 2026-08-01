Turska i Irak potpisali jednogodišnji sporazum o naftovodu Irak–Turska Naftovod predstavlja alternativni izvozni pravac usred krize u Hormuškom moreuzu, kaže ministar Bayraktar

Turska i Irak su u petak potpisali jednogodišnji sporazum o nastavku rada naftovoda Irak–Turska, čime se zadržava strateški izvozni pravac s dnevnim kapacitetom transporta do 750.000 barela, dok dvije zemlje pregovaraju o novom dugoročnom okviru.

Ministar energetike i prirodnih resursa Turske Alparslan Bayraktar sastao se s iračkim ministrom nafte Basimom Mohammedom Khudairom i njegovom delegacijom u ministarstvu, saopćilo je tursko Ministarstvo energetike i prirodnih resursa.

Nakon sastanka, turski državni operater naftovoda BOTAS i iračke državne naftne kompanije – Državna organizacija za marketing nafte (SOMO) i North Oil Company (NOC) – potpisali su sporazum o transportu sirove nafte.

Sporazum su potpisali generalni direktor BOTAS-a Abdulvahit Fidan, generalni direktor SOMO-a Ali Nizar Al-Shatri i generalni direktor NOC-a Faisal Hammadi Ramadan.

Privremeni sporazum, potpisan dok traju pregovori o novom dugoročnom aranžmanu, predviđa transport do 750.000 barela sirove nafte dnevno. Naftovod Irak–Turska već gotovo pola stoljeća predstavlja strateški energetski koridor između dvije zemlje.

Bayraktar je rekao da su koraci poduzeti nakon sastanka turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i iračkog premijera Alija Al-Zaydija označili historijsku prekretnicu u bilateralnoj energetskoj saradnji.

- Cilj je puna iskorištenost kapaciteta naftovoda

Bayraktar je istakao da naftovod Irak–Turska doprinosi ne samo trgovinskim odnosima dvije zemlje već i globalnoj energetskoj sigurnosti.

„U trenutku kada se svijet suočava s krizom u Hormuškom moreuzu i kada je oko 20 miliona barela nafte praktično blokirano u Zaljevu, ovaj naftovod ima izuzetan značaj kao alternativni izvozni pravac“, rekao je.

Dodao je da Turska već gotovo 50 godina upravlja dvostrukim naftovodnim sistemom koji se proteže od Silopija do mediteranskog izvoznog terminala u Ceyhanu, pri čemu je BOTAS zadužen za upravljanje naftovodom, kao i za skladištenje i utovar na terminalu.

Naglasio je da Turska želi u potpunosti iskoristiti dnevni kapacitet naftovoda od 1,5 miliona barela, dodajući da bi se, osim iračke nafte, u budućnosti ovom rutom mogla transportirati i nafta iz Kuvajta i drugih zemalja Zaljeva prema globalnim tržištima.

Bayraktar je također rekao da su turske rafinerije prvobitno projektirane za preradu nafte iz regiona, te da iračka i kirkuka nafta i dalje spadaju među najčešće prerađivane vrste u zemlji.

Odvojeno, Bayraktar se 9. jula u Bagdadu sastao s iračkim premijerom Alijem Al-Zaydijem, kada su razgovarali o naftovodu Irak–Turska. Al-Zaydi je potom 28. jula boravio u službenoj posjeti Turskoj, tokom koje je Turska naftna kompanija stekla 15-postotni udio u zajedničkom projektu kompanije bp u Kirkuku.

Projekt obuhvata nalazišta Baba i Avanah, kao i polja Bai Hassan, Jambur i Khabbaz u Kirkuku, jednoj od ključnih iračkih regija za proizvodnju ugljikovodika. Procjenjuje se da ugovorno područje u početnoj fazi sadrži više od tri milijarde barela ekvivalenta nafte u resursima ugljikovodika.