Hakan Fidan sastao se s bugarskim kolegom u Sofiji, kaže da dva susjedna NATO saveznika nastavljaju produbljivati ​​veze u oblasti granične sigurnosti, energetike, transporta i trgovine

Turska i Bugarska dogovorile otvaranje novog graničnog prelaza, pozvale na dijalog SAD-a i Irana Hakan Fidan sastao se s bugarskim kolegom u Sofiji, kaže da dva susjedna NATO saveznika nastavljaju produbljivati ​​veze u oblasti granične sigurnosti, energetike, transporta i trgovine

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u četvrtak da su Turska i Bugarska potvrdile zajedničku volju za izgradnju novog graničnog prelaza sjeverno od graničnog prelaza Kapikule, istovremeno pozivajući SAD i Iran da zaustave napade i vrate se pregovorima, javlja Anadolu.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u bugarskoj prijestolnici Sofiji nakon razgovora s ministricom vanjskih poslova te zemlje Velislavom Petrovom-Chamovom, Fidan je rekao da se odnosi između dva susjedna NATO saveznika nastavljaju produbljivati ​​u širokom spektru oblasti, uključujući graničnu sigurnost, energetiku, transport i trgovinu.

"Potvrdili smo našu zajedničku volju za izgradnju novog graničnog prijelaza sjeverno od Kapikule, najprometnijeg graničnog prelaza u Evropi. Također smo razmijenili mišljenja o povećanju kapaciteta na našim graničnim prelazima i o cestovnim i željezničkim projektima koji će ojačati regionalnu povezanost", rekao je.

Fidan je rekao da će dvije zemlje nastaviti borbu protiv zajedničkih prijetnji koje utiču na sigurnost granica, posebno ilegalnih migracija, bez kompromisa.

Ističući strateški značaj transportne infrastrukture, rekao je da će jača povezanost koristiti ne samo dvjema zemljama, već i regionalnim lancima snabdijevanja, Srednjem koridoru i Evropi.

Zahvalio se bugarskim vlastima na olakšavanju nesmetanog prelaska granice za turske građane koji putuju iz Evrope tokom ljetne sezone.

O energetskoj saradnji, Fidan je rekao da su se odnosi između dvije zemlje proširili i diverzificirali tokom godina.

"Turkish Petroleum će ove godine početi aktivnosti istraživanja nafte i prirodnog gasa u bugarskom bloku Han Tervel koji se nalazi u njenoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni", rekao je.

Fidan je napomenuo da je saradnja u energetici i transportu direktno doprinijela bilateralnoj trgovini, dodajući da je obim trgovine premašio 8,4 milijarde eura (9,8 milijardi dolara) u 2025. godini.

Razgovarali su o pitanjima regionalne sigurnosti, uključujući dešavanja u Crnom moru i na Bliskom istoku.

Fidan je rekao da Radna grupa za suzbijanje mina u Crnom moru, koju su osnovale Turska, Bugarska i Rumunija, igra važnu ulogu u osiguravanju slobode i sigurnosti plovidbe u regiji i da Ankara ostaje posvećena jačanju te inicijative.

- Odnosi Turske i EU -

Govoreći o odnosima Turske i EU, Fidan je rekao da su nedavne krize naglasile strateški značaj veza između Ankare i Brisela.

"Jasno je da će evropska arhitektura u kojoj Turska ne zauzima svoje pravo mjesto ostati nepotpuna i da će njen kapacitet za suočavanje s krizama biti oslabljen", rekao je.

"Ekonomska budućnost EU zavisi od povećanja njene konkurentnosti, jačanja njene otpornosti i obnove lanaca snabdijevanja u njenoj neposrednoj geografiji. U tom kontekstu, dublja ekonomska integracija s Turskom je strateška potreba za EU."

Fidan je naglasio da bi inicijative EU u oblasti odbrane i sigurnosti trebalo provoditi kroz inkluzivan pristup koji uključuje Tursku, snažnog saveznika NATO-a i doprinosioca evropskoj sigurnosti.

- Razgovori između SAD-a i Irana -

O obnovljenim tenzijama između SAD-a i Irana, Fidan je rekao da su postojala široko rasprostranjena očekivanja da će pregovori rezultirati sporazumom prije posljednje eskalacije.

"Preporučujemo da strane odmah prekinu međusobne napade, vrate se za pregovarački sto i finaliziraju tekst koji su blizu završetka. Naši napori su usmjereni ka tom cilju", rekao je.

Fidan je upozorio da eskalacija i povratak sukobu u punom obimu neće koristiti nikome.

"Bez obzira koliko teški i iscrpljujući pregovori mogu biti, cilj bi trebao biti njihovo uspješno okončanje. Trebali bi završiti proces", dodao je.